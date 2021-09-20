Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Днепра-1 избежал серьезной травмы, но пропустит несколько недель
Александр Назаренко не поможет команде в ближайших матчах
Фото: Днепр-1
Полузащитник "Днепра-1" Александр Назаренко получил травму в матче с "Вересом" (1:0) в 8-м туре УПЛ.
Официальный сайт днепровского клуба сообщает, что 21-летний футболист пропустит несколько недель. Изначально были опасения, что Назаренко пропустит гораздо больше, однако обследование показало, что самых серьезных последствий игроку удалось избежать.
В текущем сезоне Александр за "Днепр-1" забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 8 матчах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Днепр-1
Популярное сейчас
- Ярмоленко едва не огорчил Роналду. Вест Хэм - МЮ 1:2. Видео голов и обзор матча
- Разгром от Зари, ничья Юве и Милан, тяжелые победы Реала и ПСЖ. Главные новости за 19 сентября
- ПСЖ – Лион 2:1. Икарди крадёт славу Месси в дебютной матче Лео на Парк де Пренс
- Болельщица: Ультрас Динамо - шакалы и беда клуба. У моего мужа перелом руки со смещением
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...