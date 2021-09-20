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Лидер Днепра-1 избежал серьезной травмы, но пропустит несколько недель

Премьер-лига
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Александр Назаренко не поможет команде в ближайших матчах

Лидер Днепра-1 избежал серьезной травмы, но пропустит несколько недель

Фото: Днепр-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Александр Назаренко получил травму в матче с "Вересом" (1:0) в 8-м туре УПЛ.

Официальный сайт днепровского клуба сообщает, что 21-летний футболист пропустит несколько недель. Изначально были опасения, что Назаренко пропустит гораздо больше, однако обследование показало, что самых серьезных последствий игроку удалось избежать.

В текущем сезоне Александр за "Днепр-1" забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 8 матчах.

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В статье: СК Днепр-1 Александр Назаренко
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Источник:
Днепр-1

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