Марлос: Надеюсь, однажды Шахтер вернется в Донецк. Я, наверно, не буду частью этого возвращения

Полузащитник "Шахтера" Марлос высказался о возможном возвращении команды в Донецк.

– Ты перешел в клуб, когда он уже не играл в Донецке. Ты не почувствовал того, что вы находитесь вне дома.

– Это та вещь, которая очень расстраивает. С тех пор как я был в "Металлисте", у меня была мечта – сыграть с футболкой "Шахтера" на "Донбасс Арене". Это действительно очень расстраивает, потому что, видимо, у меня никогда не будет этой возможности.

Надеюсь, клуб в один прекрасный момент вернется в Донецк. Меня очень расстраивает, что я, наверно, не буду частью этого возвращения, – сказал Марлос.