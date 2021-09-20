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Марлос: Надеюсь, однажды Шахтер вернется в Донецк. Я, наверно, не буду частью этого возвращения

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "горняков" высказался о возможности сыграть на "Донбасс Арене"

Марлос: Надеюсь, однажды Шахтер вернется в Донецк. Я, наверно, не буду частью этого возвращения

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Марлос высказался о возможном возвращении команды в Донецк.

– Ты перешел в клуб, когда он уже не играл в Донецке. Ты не почувствовал того, что вы находитесь вне дома.

– Это та вещь, которая очень расстраивает. С тех пор как я был в "Металлисте", у меня была мечта – сыграть с футболкой "Шахтера" на "Донбасс Арене". Это действительно очень расстраивает, потому что, видимо, у меня никогда не будет этой возможности.

Надеюсь, клуб в один прекрасный момент вернется в Донецк. Меня очень расстраивает, что я, наверно, не буду частью этого возвращения, – сказал Марлос.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
20.09.2021 в 09:58
Марлос уходит. И скорее всего в ближайшее будущее
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