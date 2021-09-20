Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марлос: Надеюсь, однажды Шахтер вернется в Донецк. Я, наверно, не буду частью этого возвращения
Хавбек "горняков" высказался о возможности сыграть на "Донбасс Арене"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Марлос высказался о возможном возвращении команды в Донецк.
– Ты перешел в клуб, когда он уже не играл в Донецке. Ты не почувствовал того, что вы находитесь вне дома.
– Это та вещь, которая очень расстраивает. С тех пор как я был в "Металлисте", у меня была мечта – сыграть с футболкой "Шахтера" на "Донбасс Арене". Это действительно очень расстраивает, потому что, видимо, у меня никогда не будет этой возможности.
Надеюсь, клуб в один прекрасный момент вернется в Донецк. Меня очень расстраивает, что я, наверно, не буду частью этого возвращения, – сказал Марлос.
Популярное сейчас
- Разгром от Зари, ничья Юве и Милан, тяжелые победы Реала и ПСЖ. Главные новости за 19 сентября
- Примера. Реал феерично победил в Валенсии, еще одна ничья Бетиса
- ПСЖ – Лион 2:1. Икарди крадёт славу Месси в дебютной матче Лео на Парк де Пренс
- Маркевич - после 0:5 с Шахтером: Это не моя команда
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО