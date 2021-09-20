Выберите лучший гол 8-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

В восьмом туре УПЛ команды в восьми матчах забили 15 голов, при этом треть из них - в ожесточенном донецком дерби. Выбор не так велик, как обычно, но без эффектных ударов и хитрых комбинаций мы не остались. UA-Футбол предлагает читателям выбрать лучший гол восьмого тура УПЛ. Претенденты как всегда расположены в хронологическом порядке.

"Колос" после серии поражений наконец победил. Сломить сопротивление "Ингульца" удалось благодаря штрафному с очень далекого расстояния в исполнении Александра Черноморца

"Шахтер" забил пять мячей в ворота "Мариуполь" и все они достаточно однотипны. Но первый все же выделяется - Тете технично забросил, Алан Патрик технично убрал защитника и отдал пас в разрез, Даниил Сикан технично подсек над вратарем

"Днепру-1" пришлось помучиться с "Вересом", но все же команда Йовичевича добилась своего. Решающий удар нанес Марио Чужое, но в этом голе больше внимания, конечно, к Невену Джурасеку и его проходу

"Заря" открыла счет в игре с "Черноморцем" уже на второй минуте благодаря стремительной контратаке. В последней фазе последовал пас с фланга, Гладкий хитро пропустил мяч между ног, а Владислав Кабаев с линии штрафной пробил под штангу

Напомним, что в седьмом туре лучший гол забил Виктор Цыганков с "Динамо".