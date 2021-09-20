Миколенко: Стать легендой Динамо очень сложно

Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко признался, что хочет стать легендой своего нынешнего клуба.

– Какой след в истории киевского "Динамо" ты хотел бы после себя оставить?

– Наверное, лучшим бомбардиром в истории клуба я не стану. Хотелось бы побольше матчей играть и побольше чемпионств выигрывать. Стать легендой клуба очень сложно, – сказал Миколенко.