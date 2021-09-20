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Миколенко: Стать легендой Динамо очень сложно
Защитник киевлян признался, что хочет стать легендой "бело-синих"
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко признался, что хочет стать легендой своего нынешнего клуба.
– Какой след в истории киевского "Динамо" ты хотел бы после себя оставить?
– Наверное, лучшим бомбардиром в истории клуба я не стану. Хотелось бы побольше матчей играть и побольше чемпионств выигрывать. Стать легендой клуба очень сложно, – сказал Миколенко.
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Источник:BurBuzz
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
20.09.2021 в 11:41
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