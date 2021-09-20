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Игрок Мариуполя: Хотелось бы доказать тренерскому штабу Шахтера, на что мы способны
Арендованные игроки у "горняков" не смогли принять участие в матче
Скриншот: Футбольный формат
Нападающий "Мариуполя" Богдан Вьюнник рассказал, хотелось ли ему сыграть против "Шахтера" (0:5) в матче 8-го тура УПЛ.
"Да. Конечно хотелось бы доказать тренерскому штабу "Шахтера", на что способны арендованные ребята.
Но такие правила, мы ничего не можем сделать", – сказал Вьюнник.
Отметим, что права на 19-летнего футболиста принадлежат донецкому "Шахтеру".
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Источник:Футбольный формат
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Serega1111 (Киев)
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