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Игрок Мариуполя: Хотелось бы доказать тренерскому штабу Шахтера, на что мы способны

Премьер-лига
(1 голосов)

Арендованные игроки у "горняков" не смогли принять участие в матче

Игрок Мариуполя: Хотелось бы доказать тренерскому штабу Шахтера, на что мы способны

Скриншот: Футбольный формат

Новина українською

Нападающий "Мариуполя" Богдан Вьюнник рассказал, хотелось ли ему сыграть против "Шахтера" (0:5) в матче 8-го тура УПЛ.

"Да. Конечно хотелось бы доказать тренерскому штабу "Шахтера", на что способны арендованные ребята.

Но такие правила, мы ничего не можем сделать", – сказал Вьюнник.

Отметим, что права на 19-летнего футболиста принадлежат донецкому "Шахтеру".

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Богдан Вьюнник
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Комментарии (3)
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Serega1111 (Киев)
20.09.2021 в 11:21
Наколоти хотя бы десять за сезон и кто-нибудь в Шахте вспомнит, что ты существуешь
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2.dc (Николаев)
20.09.2021 в 10:49
Это то ДА, но это тоже не многое решает. Ведь кроме вас, в Шахте пруд пруди всяких заморских звезд, звездочек, и звездуличек, и куплены они не "про запас". И даже если они "никак" играть будут, их все равно хоть как-то продавать надо будет … Беда, короче …
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Acsakal (Kharkov)
20.09.2021 в 11:13
З одного боку - так. А з іншого боку: хто заважає тому же Вьюннику доводити, на що він здатний, в іграх з 14-ма іншими клубами? Тут питання не стільки про доведення власної здатності орендованими гравцями, скільки про отримання орендодавцем гарантованих офіційних 6 очок в двох тренувальних матчах.
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