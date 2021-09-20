Игрок Мариуполя: Хотелось бы доказать тренерскому штабу Шахтера, на что мы способны

Это то ДА, но это тоже не многое решает. Ведь кроме вас, в Шахте пруд пруди всяких заморских звезд, звездочек, и звездуличек, и куплены они не "про запас". И даже если они "никак" играть будут, их все равно хоть как-то продавать надо будет … Беда, короче …