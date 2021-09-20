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Малиновский вне сборной и анонс первого Классического сезона | UA-Футбол Talk # 7
Программа, которая заряжает негативом на всю неделю!
Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу снова с вами! Как всегда, встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.
Как можно было не вызывать Малиновского в сборную? Прав ли Александр Петраков?
Новый тур УПЛ: скандалы на поле и трибунах Олимпийского
Первое Классическое сезона: Шахтер и Динамо разыграют Суперкубок уже в среду
Наши клубы обосрались в еврокубках. Почему все так плохо?
Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко
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