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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский вне сборной и анонс первого Классического сезона | UA-Футбол Talk # 7

Премьер-лига
(2 голосов)

Программа, которая заряжает негативом на всю неделю!

Малиновский вне сборной и анонс первого Классического сезона | UA-Футбол Talk # 7

UA-Футбол
Новина українською

Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу снова с вами! Как всегда, встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.

enlightened Как можно было не вызывать Малиновского в сборную? Прав ли Александр Петраков?

enlightened Новый тур УПЛ: скандалы на поле и трибунах Олимпийского

enlightened Первое Классическое сезона: Шахтер и Динамо разыграют Суперкубок уже в среду

enlightened Наши клубы обосрались в еврокубках. Почему все так плохо?

Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко

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В статье: Халат Милевского
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