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Селезнев показал средний палец в сторону трибун во время матча с Ворсклой
Скандальный форвард снова отличился
Фото: ФК Минай
Нападающий "Миная" Евгений Селезнев попал в очередной скандал. В матче 8-го тура УПЛ ужгородская команда на выезде уступила полтавской "Ворскле" (0:2).
Уходя с поля в подтрибунное помещение в перерыве, 36-летний футболист продемонстрировал средний палец в сторону трибун. Форвард уже не первый раз попадает в скандальную ситуацию. Отметим, на 69-й минуте встречи Евгений был вынужденно заменен.
В текущем сезоне Селезнев за "Минай" провел 7 матчей, результативными действиями не отмечался.
Напомним, ранее он оказался единственным без патриотической нашивки на футболке, а также имел конфликт с защитником "Динамо" Александром Караваевым в подтрибунном помещении.
Фото: Tribuna.com
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