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Селезнев показал средний палец в сторону трибун во время матча с Ворсклой

Премьер-лига
(1 голосов)

Скандальный форвард снова отличился

Селезнев показал средний палец в сторону трибун во время матча с Ворсклой

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев попал в очередной скандал. В матче 8-го тура УПЛ ужгородская команда на выезде уступила полтавской "Ворскле" (0:2).

Уходя с поля в подтрибунное помещение в перерыве, 36-летний футболист продемонстрировал средний палец в сторону трибун. Форвард уже не первый раз попадает в скандальную ситуацию. Отметим, на 69-й минуте встречи Евгений был вынужденно заменен.

В текущем сезоне Селезнев за "Минай" провел 7 матчей, результативными действиями не отмечался.

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Напомним, ранее он оказался единственным без патриотической нашивки на футболке, а также имел конфликт с защитником "Динамо" Александром Караваевым в подтрибунном помещении.

Селезнев показал средний палец в сторону трибун во время матча с Ворсклой - изображение 1

Фото: Tribuna.com

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В статье: Евгений Селезнев Ворскла (Полтава) ФК Минай
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Комментарии (16)
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Hanter44 (Baburka)
20.09.2021 в 11:33
И правильно сделал.
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0
-2
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Serega1111 (Киев)
20.09.2021 в 11:38
Тебе было бы правильно, даже если Кормилец х.ер показал бы...
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
20.09.2021 в 11:39
Если тебе,то ДА!
0
-1
Hanter44 (Baburka)
20.09.2021 в 11:39
Нечего поддерживать ажиотаж,который разводят журналисты.
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0
-1
янковский ян (Запорожье)
20.09.2021 в 11:29
Интересно будет ли он наказан. Средний палец можно трактовать по разному. В 80-90 начало этот жест вообще ничего не обозначал. Но потом появились американцы
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0
0
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Serega1111 (Киев)
20.09.2021 в 11:37
По моему 99,9% населения трактуют сейчас это жест вполне конкретно и однозначно, если допускать другие трактовки, то кто-нибудь голую задницу покажет и скажет, что это из большого уважения...
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
20.09.2021 в 11:48
Дело в том что юридически нигде это не закреплено. Есть трактовка в судах но все это идёт в комплексе с чем то. Тот же знак окей. Два пальца сложенных в некоторых европейских странах подразумевает что собеседник называет тебя под...ом. можно и отхватить.
+1
0
kazimko. vasiliy (Київ)
20.09.2021 в 11:15
Цього "кормильця" давно пора відлучити від футболу--хамло і на полі і поза полем. Да і користі як фудболіста вже ніякої.
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+1
-1
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Serega1111 (Киев)
20.09.2021 в 11:10
Узнаю брата Колю!
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+1
-1
Vantala (Kharkiv)
20.09.2021 в 11:07
Петушок продолжает собирать лайки украинской публики :)
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+1
-1
avatar
Dany_Red (Харьков)
20.09.2021 в 11:26
Я не можу зрозуміти, чому та гнида збирає стільки преси..
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
20.09.2021 в 11:29
у нас люблять прославляти гнид і бидлоту
0
-1
Hanter44 (Baburka)
20.09.2021 в 11:35
А такая гидота как ты сама себя прославляет
0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
20.09.2021 в 11:06
быдло ответило на крики быдла. Счет между быдлами 1:1
Ответить
+3
-1
jermain (Полтава)
20.09.2021 в 11:21
Во первых - ты все правильно сказал, во вторых - сиди в своем селе и не п....
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
20.09.2021 в 11:33
такие "решалы" как ты понимают только одно:
+1
0


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