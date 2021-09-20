Селезнев показал средний палец в сторону трибун во время матча с Ворсклой

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев попал в очередной скандал. В матче 8-го тура УПЛ ужгородская команда на выезде уступила полтавской "Ворскле" (0:2).

Уходя с поля в подтрибунное помещение в перерыве, 36-летний футболист продемонстрировал средний палец в сторону трибун. Форвард уже не первый раз попадает в скандальную ситуацию. Отметим, на 69-й минуте встречи Евгений был вынужденно заменен.

В текущем сезоне Селезнев за "Минай" провел 7 матчей, результативными действиями не отмечался.

Напомним, ранее он оказался единственным без патриотической нашивки на футболке, а также имел конфликт с защитником "Динамо" Александром Караваевым в подтрибунном помещении.

Фото: Tribuna.com