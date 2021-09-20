Мороз после поражения от Зари: Пропускаем слишком легко

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал поражение от "Зари" (0:3) в матче 8-го тура УПЛ.

"Быстрый гол всегда дезориентирует команду, но я не скажу, что все было настолько трагически. Игра в обороне остается нашей ахиллесовой пятой. Пропускаем слишком легко. Ребята пытались держать удар, создавали моменты. И все-таки, повторюсь, в защите мы выглядим очень плохо.

У нас молодая команда. Ей нужно время. На фоне опытных футболистов "Зари" это особенно заметно. По самоотдаче претензий нет, но опыта не хватает", - сказал Мороз.