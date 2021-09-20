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Мороз после поражения от Зари: Пропускаем слишком легко
Одесситы уступили луганчанам
Фото: ФК Черноморец
Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал поражение от "Зари" (0:3) в матче 8-го тура УПЛ.
"Быстрый гол всегда дезориентирует команду, но я не скажу, что все было настолько трагически. Игра в обороне остается нашей ахиллесовой пятой. Пропускаем слишком легко. Ребята пытались держать удар, создавали моменты. И все-таки, повторюсь, в защите мы выглядим очень плохо.
У нас молодая команда. Ей нужно время. На фоне опытных футболистов "Зари" это особенно заметно. По самоотдаче претензий нет, но опыта не хватает", - сказал Мороз.
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