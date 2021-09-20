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Вирт: До удаления мы абсолютно ничем не уступали Днепру-1

Премьер-лига
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Ровенчане уступили с минимальным счетом днепровскому клубу

Вирт: До удаления мы абсолютно ничем не уступали Днепру-1

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подвел итоги матча с "Днепром-1" (0:1) в 8-м туре УПЛ.

"Есть поражение. Но сегодня я поблагодарил команду. Игру можно разделить на два периода: до удаления и после. До удаления мы абсолютно ничем не уступали "Днепру-1". У соперника даже не было реальных голевых моментов: только удары со средней и дальней дистанции. Хорошие атаки были и у нас. Быстрые, хорошие, которые мы могли реализовать.

Произошло удаление. Такой опытный игрок как Михаил Сергийчук должен думать, что делает на футбольном поле. После этого натиск "Днепра-1" и ошибка нашего опорного полузащитника — привели к голу.

Мы пытались спасти игру, было трудно. У "Днепра-1" после этого было много моментов, чтобы увеличить счет.

В целом я доволен игрой, которую сегодня продемонстрировала команда. Мы могли набирать очки и команда в целом заслужила похвалу", - приводит слова Вирта пресс-служба клуба.

Напомним, что "Верес" идет на 8-й строчке в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 11 баллов.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) СК Днепр-1
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Источник:
НК Верес

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