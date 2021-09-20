Плакса: Шахтер много контролировал мяч, поэтому нам было сложно играть

Полузащитник "Мариуполя" Родион Плакса прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:5) в матче 5-го тура УПЛ.

- Игра была тяжелой. У нас было много молодых футболистов. Мы получили опыт. "Шахтер" много контролировал мяч, поэтому нам было сложно играть.

- Что больше расстроило: то, что пропустили пять мячей, или то, что впереди практически ничего не создали?

- Наверное, то, что быстро пропустили два мяча. Мы были настроены хорошо сыграть.

- Если не секрет, что говорил главный тренер на установке и в перерыве?

- Остап Миронович говорил, чтобы мы не волновали, играли в свой футбол, больше старались играть вперед, без мяча компактно играли и своевременно перестраивались. В перерыве тренеры говорили нам больше играть вперед и не бояться", - сказал Плакса.