Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плакса: Шахтер много контролировал мяч, поэтому нам было сложно играть
Азовцы с разгромным счетом уступили "горнякам"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Мариуполя" Родион Плакса прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:5) в матче 5-го тура УПЛ.
- Игра была тяжелой. У нас было много молодых футболистов. Мы получили опыт. "Шахтер" много контролировал мяч, поэтому нам было сложно играть.
- Что больше расстроило: то, что пропустили пять мячей, или то, что впереди практически ничего не создали?
- Наверное, то, что быстро пропустили два мяча. Мы были настроены хорошо сыграть.
- Если не секрет, что говорил главный тренер на установке и в перерыве?
- Остап Миронович говорил, чтобы мы не волновали, играли в свой футбол, больше старались играть вперед, без мяча компактно играли и своевременно перестраивались. В перерыве тренеры говорили нам больше играть вперед и не бояться", - сказал Плакса.
Популярное сейчас
- Лидер Днепра-1 избежал серьезной травмы, но пропустит несколько недель
- Разгром от Зари, ничья Юве и Милан, тяжелые победы Реала и ПСЖ. Главные новости за 19 сентября
- Вот это камбэчище! Валенсия - Реал 1:2. Видео голов и обзор матча
- Маркевич - после 0:5 с Шахтером: Это не моя команда
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО