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Селезнев высказался о неназначенном пенальти в ворота Ворсклы

Премьер-лига
(1 голосов)

Скандальный эпизод в матче 8-го тура УПЛ

Селезнев высказался о неназначенном пенальти в ворота Ворсклы

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти за момент, когда мяч после его удара попал в руку игроку "Ворсклы" (0:2).

"Да не было. Естественное положение руки", — написал Селезнев комментарий в Instagram телеканала "Футбол".

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Селезнев высказался о неназначенном пенальти в ворота Ворсклы - изображение 1
Скриншот: instagram.com/footballuatv

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В статье: Евгений Селезнев Ворскла (Полтава) ФК Минай
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Комментарии (3)
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Caballero (Dream country)
20.09.2021 в 15:24
От вам і Женя-дурник - футболіст сам каже, що пенальті не було, визанає правоту судді. Після такого повага до Жені як до порядної людини лише зростає.
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vgolovan (полтава)
20.09.2021 в 15:12
пенальти не поставили и в ворота миная но об этом все молчат
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avatar
ДВ (Одесса)
20.09.2021 в 14:54
Селя тролль
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