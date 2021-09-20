Селезнев высказался о неназначенном пенальти в ворота Ворсклы

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти за момент, когда мяч после его удара попал в руку игроку "Ворсклы" (0:2).

"Да не было. Естественное положение руки", — написал Селезнев комментарий в Instagram телеканала "Футбол".

Скриншот: instagram.com/footballuatv

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