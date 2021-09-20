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Селезнев высказался о неназначенном пенальти в ворота Ворсклы
Скандальный эпизод в матче 8-го тура УПЛ
Фото: ФК Минай
Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти за момент, когда мяч после его удара попал в руку игроку "Ворсклы" (0:2).
"Да не было. Естественное положение руки", — написал Селезнев комментарий в Instagram телеканала "Футбол".
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Скриншот: instagram.com/footballuatv
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Источник:Instagram
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Комментарии (3)
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Caballero (Dream country)
20.09.2021 в 15:24
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vgolovan (полтава)
20.09.2021 в 15:12
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ДВ (Одесса)
20.09.2021 в 14:54
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