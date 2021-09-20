Назад под плинтус? Акценты зрителя на играх 8-го тура УПЛ

Паршивая нам выдалась неделя. Началась она с того, что мы на своем поле доблестно мешали играть целой "Бенфике". Правда, всплеск активности под занавесочку одарил обманчивым миражом победы. Но такая игра осталась самым светлым воспоминанием. А завершилась неделя, на мой взгляд, определенно худшим пока туром УПЛ в этом сезоне.

Засилье безликих матчей. Большинство команд лиги ушло с поля без забитого мяча. Судейские ошибки, из-за которых пострадали наши "колхозники". Погромы сателлитов, один из которых (уж не обессудьте, господа болельщики "Шахтера" и "Мариуполя") я вообще вынесу за рамки обзора. Потому что по факту он был вне конкурса. Унылый тур.

Динамо – Александрия 1:0

Шахтер – Мариуполь 5:0

Десна – Рух 1:0

Днепр-1 – Верес 1:0

Ворскла – Минай 2:0

Заря – Черноморец 3:0

Ингулец – Колос 0:2

Львов – Металлист 1925 0:0

Зрелищность. Тот, кто руководствуется моими акцентами в анонсах, в этот раз действительно мог увидеть три самых смотрибельных поединка тура. Максимально насыщенным был матч в Запорожье, где "Заря" принимала одесситов. Приближалась к ней центральная игра тура в Киеве. Зрительский зачет поставил бы им, да и только.

Фото - ФК "Заря"

Относительно неплохо смотрелось сельское дерби в Кропивницком. Но только методом исключения. И, по сути, лишь первая половина второго тайма за уши вытянула поединок в Полтаве.

В Чернигове смело можно было смотреть лишь концовки обоих таймов. В Днепре – исключительно второй тайм. А уж во Львове по-настоящему интересное началось на 89-й минуте. Занавес.

Интрига. Ну, с этим-то полный порядок. Раньше всего определились в том же Запорожье, где пенальти Гладкого в раздевалку удвоил счет в пользу "Зари". В остальных шести обозреваемых матчах все решалось в последние полтайма.

Автогол Лиховидько в Полтаве поставил крест на чаяниях "Миная" на 74-й минуте: отыграть два гола гостям было уже не под силу. Через четыре минуты был забит победный гол Чуже в Днепре, и дальше "Верес", что называется, не рыпался.

Фото - СК "Днепр-1"

В половине игр тура все было закручено до упора. Тотовицкий принес победу "Десне" на 90-й минуте. А шестая компенсированная (!) стала или могла стать роковой сразу в трех случаях. Мог обеспечить три очка "Металлисту 1925" во Львове Крыськив, да промахнулся. Лишь второй гол Чурко, наверное, успокоил "Колос" с "Ингульцом" в Кропивницком.

Особняком стоит драматичнейшая развязка в Киеве, где на той же распоследней минуте Цыганков с пенальти забил в ворота "Александрии" - самый поздний победный мяч в истории УПЛ.

Словом, кто убийца, а кто жертва – можно было задаваться этим вопросом практически до последних страниц. Вот только сам стиль повествования иной раз бывает настолько скучным, что вынуждает отложить книгу, так и не узнав ответа.

Логика. Я бы сказал, тотальное торжество логики в футболе. Ни одного поединка в туре, в исходе которого можно было бы усомниться, с точки зрения соотношения голевых возможностей.

Наиболее справедлива, пожалуй, минимальная победа "Десны" над "Рухом". Думаю, "наиграл" на нее и "Днепр-1" с "Вересом". Преимущество в два мяча "Колоса" над "Ингульцом", в принципе, тоже видится достаточно закономерным. Несмотря на два шанса "Металлиста 1925" в концовке, в целом вполне оправдана его нулевка во Львове.

Фото - ФК "Металлист 1925"

Команда из Одессы могла бы рассчитывать на гол престижа с "Зарей", но не более. "Ворскла" могла бы довольствоваться минимальным победным счетом, а вот "Динамо" очевидно "наиграло" на крупную победу.

Но, повторюсь, вопросы могут быть к счету, однако все результаты по-своему логичны. Кто-то скажет: скучно. Возможно. Тогда это еще одно свидетельство не в пользу 8-го тура.

Судейство. На связи Юстас – мой постоянный консультант в этих вопросах.

"Ингулец" - "Колос". 19-я минута, не засчитанный гол Ситало в ворота гостей, при 0:0: "Чистый гол. На дальнем фланге игрок "Колоса" на метр ближе к своим воротам".

"Ворскла" - "Минай". 62-я минута, не назначенный пенальти за игру рукой Тамма в ворота хозяев поля, при 1:0: "Это пенальти. Рука в неестественном положении, практически на уровне плеча, увеличивает объем тела".

Фото - ФК "Ворскла"

"Днепр-1" - "Верес". 75-я минута, удаление Сергийчука в составе гостей, при 0:0: "Все верно. Безрассудная атака с риском нанесения травмы".

"Динамо" - "Александрия". 90+6-я минута, пенальти в ворота гостей за фол на Гармаше, при 0:0: "Пенальти без вопросов. Кто ему доктор – защитнику? За футболку явно тянул, с оттяжкой".

Таким образом, в этом туре мы можем причислить к пострадавшим "Ингулец", у которого отняли гол (петровцы повели бы в счете), и "Минай", которого лишили возможности его забить. Потенциально, это вполне могло привести к потере очков обоими.

Везение. Назвал бы фаворитом Фортуны в туре "Днепр-1". Все-таки ему здорово фартануло с этим самым удалением. Ведь уже три минуты спустя и забили в большинстве единственный победный мяч. А до тех пор бились, как рыба об лед.

Справедливости ради, упомянем удар Брагару в штангу ворот "Зари" на 40-й минуте, при 1:0. Кто знает, как пошла бы игра после этого, сравняй счет команда Мороза? Пусть даже команда Скрипника и играла с особым настроением.

Автогол Лиховидько в ворота "Миная" в Полтаве – это, конечно, чистое везение. Однако вряд ли оно отразилось на результате. Вспомним и то, что "Ворскла" могла забить этот второй мяч еще на добрых полтайма раньше – когда Степанюк пробил в перекладину. Короче, баш на баш.

Личности. О том, насколько тур был выдающимся, красноречиво скажет тот факт, что автор узрел заслуживающих внимания футбольных личностей лишь в двух его матчах. Да-да, в тех самых двух, что дали больше всего пищи для зрителя.

Двумя самыми яркими и для меня практически равноценными фигурами стали киевлянин Цыганков и кипер "Александрии" Билык. Наверное, второй все-таки покруче будет, ибо выиграл у первого четыре очных дуэли, а пропустил лишь с "точки". Кстати, единственный вратарь, которого я бы отметил.

Могу перечислить всю пятерку лучших полевых игроков, в своей версии, так как больше не выделил никого. Кроме Цыганкова, это будут Кочергин, Кабаев, Цитаишвили и Буяльский. Именно в такой последовательности. Напомню, здесь речь идет об участиях в ключевых эпизодах игры.

Симпатии. Если говорить о тех, кто наиболее ярко отыграл на атаку, то тройка моих предпочтений выглядит так: "Динамо", "Заря", а после них, пожалуй, "Колос".

Без вариантов, худший – в прямом смысле слова нулевой "Львов". Следующим будет "Минай", чей единственный голевой момент "съел" защитник. И, как бы это вас не удивило, в тройку разочарований включу "Александрию": кроме сэйва Бущана после удара Спинелли, по большому счету, у нее ничего не было.

Недалеко ушли и "Рух" с "Вересом". В целом тускло смотрелись также "Ингулец" с "Металлистом 1925".

Фото - ФК "Десна"

Тут говорят не о борьбе за очки, а об игре для зрителя. Читай: с воротами. Вне зависимости от уровня команд. Я сажусь перед экраном не болеть за то, чтобы слабый отбился всеми правдами и неправдами – мне подавай остроту у ворот соперника. Чем больше, тем лучше.

И еще раз: междусобойчик "Шахтера" с его фарм-клубом в обзор включен не был. Думаю, так же придется поступить в будущем и в аналогичном случае с "Динамо".

Таблица. Из нашей "великолепной" семерки очки потеряла лишь "Александрия". Но это была легко прогнозируемая потеря, и на шансах в борьбе за "бронзу" она не особо отразится. Пусть даже конкуренты после этого тура радостно догнали и перегнали команду Гуры.

Отмечаем выездную победу "Колоса", который поднялся в середину таблицы. Ничья "Металлиста 1925" со "Львовом", на фоне дружных поражений андердогов в большинстве матчей тура, сомкнула ряды в нижней восьмерке.

Максимальный отрыв в очках – в одну победу – теперь наблюдается в пределах тройки лучших команд, а также в самой середке, где от соседей обособился "Верес". Подобно "Шахтеру", потихоньку обживающему второе место.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 8 7 1 0 23-2 +21 22 2 Шахтер 8 6 1 1 19-4 +15 19 3 Десна 8 5 1 2 12-12 0 16 4 СК Днепр-1 8 5 1 2 13-8 +5 16 5 Ворскла 8 4 3 1 15-7 +8 15 6 ФК Александрия 8 4 2 2 8-6 +2 14 7 Заря 8 4 2 2 16-9 +7 14 8 Верес 8 3 2 3 8-8 0 11 9 Рух 8 2 2 4 6-10 -4 8 10 Колос 7 2 2 3 5-12 -7 8 11 Ингулец 8 2 1 5 8-14 -6 7 12 Металлист 1925 8 2 1 5 6-12 -6 7 13 ФК Минай 7 1 3 3 5-9 -4 6 14 Черноморец 8 1 2 5 9-21 -12 5 15 ФК Мариуполь 8 1 1 6 11-21 -10 4 16 ФК Львов 8 0 3 5 4-13 -9 3

Анонсы. Топ-вывеска 9-го тура: "Днепр-1" - "Заря". Для обеих команд это будет своего рода лакмусовая бумага, в свете их претензий на призовое место. Хотелось бы надеяться на зрелище.

Не жду его в "лобовых" поединках претендентов на вылет: "Черноморец" - "Ингулец" и "Минай" - "Львов". Тут скорее ожидается заруба и раздолье для любителей интриги. Из прочего, методом исключения, наверное, рекомендовал бы встречу "Колоса" с "Ворсклой". К слову, это будет всего лишь третий выездной матч для полтавчан.

Остальные игры привлекают меня как-то меньше. Да и вообще, после столь серого тура настроение совсем не фонтан. А в совокупности с тем, что исполнили наши клубы в Европе, полное ощущение, что мы планомерно заползаем под плинтус. Туда, где были семь лет назад. Да нет, тогда еще было веселее – скорее лет эдак под тридцать…

Как говорил тов. Саахов: "Сам не хочу – что не надо? Только вошел, слушай…" Но это скорее про Европу. В УПЛ же приходят, к сожалению, надолго. И берут сюда едва ли не всех желающих.