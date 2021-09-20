Его подопечные одержали разгромную победу. УПЛ назвала лучшего тренера 8-го тура

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 8-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал наставник "Зари" Виктор Скрипник.

Его подопечные нанесли поражение одесскому "Черноморцу" (3:0 на своем поле), реабилитировавшись за проигрыш в еврокубках.

Специалист получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, что "Заря" идет на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 14 зачетных пунктов.