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Его подопечные одержали разгромную победу. УПЛ назвала лучшего тренера 8-го тура

Премьер-лига
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Наставник "Зари" признан лауреатом очередного тура

Его подопечные одержали разгромную победу. УПЛ назвала лучшего тренера 8-го тура

Фото: УПЛ

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 8-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал наставник "Зари" Виктор Скрипник.

Его подопечные нанесли поражение одесскому "Черноморцу" (3:0 на своем поле), реабилитировавшись за проигрыш в еврокубках.

Специалист получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, что "Заря" идет на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 14 зачетных пунктов.

Читайте такжеКабаев: У нас каждый игрок Зари играет за Скрипника, мы не дадим его в обиду

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
УПЛ

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