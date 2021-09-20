Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера получил вызов на октябрьские матчи национальной сборной Польши.

9 октября Польша примет Сан-Марино, а 12 октября сыграет в гостях с Албанией в рамках квалификации на ЧМ-2022.

После шести туров Польша занимает третье место в своей отборочной группе, набрав 11 очков. На одно очко поляки опережают Венгрию, на одно отстают от Албании и на 5 - от Англии.

В активе Томаша - 24 матча за национальную команду.