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Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши
Легионер вызван на октябрьские матчи в рамках отбора на ЧМ-2022
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера получил вызов на октябрьские матчи национальной сборной Польши.
9 октября Польша примет Сан-Марино, а 12 октября сыграет в гостях с Албанией в рамках квалификации на ЧМ-2022.
После шести туров Польша занимает третье место в своей отборочной группе, набрав 11 очков. На одно очко поляки опережают Венгрию, на одно отстают от Албании и на 5 - от Англии.
В активе Томаша - 24 матча за национальную команду.
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Источник:ФК Динамо Киев
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