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Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши

Премьер-лига
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Легионер вызван на октябрьские матчи в рамках отбора на ЧМ-2022

Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши

Фото: ФК Динамо Киев

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Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера получил вызов на октябрьские матчи национальной сборной Польши.

9 октября Польша примет Сан-Марино, а 12 октября сыграет в гостях с Албанией в рамках квалификации на ЧМ-2022.

После шести туров Польша занимает третье место в своей отборочной группе, набрав 11 очков. На одно очко поляки опережают Венгрию, на одно отстают от Албании и на 5 - от Англии.

В активе Томаша - 24 матча за национальную команду.

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Источник:
ФК Динамо Киев

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