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Марлос: Мой контракт с Шахтером заканчивается, прощание будет сложным

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Видимо, хавбеку не будет предложено новое соглашение

Марлос: Мой контракт с Шахтером заканчивается, прощание будет сложным

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Марлос готовится к тому, что уже в ближайшее время может покинуть команду, так как контракт 33-летнего игрока завершается.

"Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл. Клуб меняет методику игру, работает с новыми футболистами.

Я очень доволен тем, что был частью "Шахтера". И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет сложным", - сказал Марлос.

Отметим, что по информации Transfermarkt, контракт игрока завершается в декабре этого года.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк)
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Источник:
FC Shakhtar Donetsk

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.09.2021 в 16:58
Маркевич, Марлос... может Тайсон вернётся в Металлист?! Будет круто!
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ukatan (Харьковская обл.)
20.09.2021 в 16:53
Годик-другой "Металлисту" реально поможет.
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0
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FC Energy (Новая Каховка)
20.09.2021 в 16:33
Давай в Металлист
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