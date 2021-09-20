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Марлос: Мой контракт с Шахтером заканчивается, прощание будет сложным
Видимо, хавбеку не будет предложено новое соглашение
Хавбек "
"Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл. Клуб меняет методику игру, работает с новыми футболистами.
Я очень доволен тем, что был частью "Шахтера". И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет сложным", - сказал Марлос.
Отметим, что по информации Transfermarkt, контракт игрока завершается в декабре этого года.
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