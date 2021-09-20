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Миколенко: В 19 или 20 лет купил родителям квартиру в Киеве. Долго собирал

Премьер-лига
(5 голосов)

Не все так просто дается молодым футболистам

Миколенко: В 19 или 20 лет купил родителям квартиру в Киеве. Долго собирал

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, что в 19 или 20 лет приобрел своим родителям квартиру в Киеве.

"В 19 или 20 лет купил родителям квартиру.

Долго собирал, плюс были премии. Понемногу насобирал. Экономить меня научила бабушка. Это, наверное, по генам передается", — сказал Миколенко.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
20.09.2021 в 18:34
Давно подозревал, что Миколенко недалекий..
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+1
-3
Камонплей
20.09.2021 в 18:33
Шось Віталька розговорився і мимохіть здав свого шефа, бо його офіційної зп за ті роки на квартиру в Києві не вистачить навіть якщо відкинути всі інші витрати.
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+2
-2
FC Energy (Новая Каховка)
20.09.2021 в 18:26
Смешной... долго собирал он...
Ответить
+2
-2
Gerd Muller (Житомир)
20.09.2021 в 18:18
До чого і для чого ця інформація.
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+1
-2
avatar
Viktor Ivanjvich
20.09.2021 в 18:13
ездил на метро, ел толко хлеб с водой одевался в секен хенде -ой бедненький ты наш
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+2
-2
V.V.Z (Кропивницкий)
20.09.2021 в 18:21
Он заработал? Не украл? Значит молодец. Мужской поступок!
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+2
-2
Cherkasskiy (Черкаси)
20.09.2021 в 18:42
Если ему не надо для того чтобы купить квартиру родителям, которые ради его карьеры переехали в Киев на съёмную квартиру ездить на метро и есть хлеб. Его можно в чем то обвинять? Заработал своим трудом!
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+2
-2


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