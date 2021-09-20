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Миколенко: В 19 или 20 лет купил родителям квартиру в Киеве. Долго собирал
Не все так просто дается молодым футболистам
fcdynamo.kiev.ua
Защитник "
"В 19 или 20 лет купил родителям квартиру.
Долго собирал, плюс были премии. Понемногу насобирал. Экономить меня научила бабушка. Это, наверное, по генам передается", — сказал Миколенко.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
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