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Гура: Гармаш просто рисовал и нырял. Удаление Кирюханцева - можно только посмеяться

Премьер-лига
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(1 голосов)

Главный тренер Александрии раскритиковал судейство в матче с Динамо

Гура: Гармаш просто рисовал и нырял. Удаление Кирюханцева - можно только посмеяться

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал матч его подопечных против "Динамо" (0:1), а также момент с назначенным пенальти, с которого и был забит единственный гол.

- Юрий Владимирович, сразу после игры с "Динамо" на пресс-конференции вам тяжело было подобрать слова. Сейчас, когда определенное время уже прошло, как оцените поединок в Киеве?

- Результат отрицательный, неприятный. По ходу игры "Динамо" моменты создавало, но мы хорошо в обороне играли, перекрыли им все зоны. Им было тяжело нам забить. Мы создавали свои возможности, выбегали в контратаки, но реализовать их не получилось. Этот эпизод с угловым в компенсированное время, конечно, испортил настроение всем.

- Повтор смотрели?

- Да. Я понимаю, что Рыбалка вроде бы и держал за футболку, но Гармаш просто рисовал и нырял. Как раз перед этим моментом Забарный Мельника полностью руками обхватил и завалил. А во время подачи с фланга Спинелли был первым на мяче. Он сыграл в этот мяч, а Гармаш вообще далеко от мяча находился. За футболку дергал? Да, может пенальти. Но на 95-й минуте давать такие пенальти… Тем более, что Кривушкин уже пошел к угловому флажку. Уже все, подача углового. А тут звонок друга и все.

- Еще один резонансный эпизод последних минут - столкновение Шабанова и Кирюханцева, закончившееся удалением для вашего игрока. Говорили по этому поводу с Игорем?

- Я рядом находился, там ничего такого не было. Можно только посмеяться - Шабанову надо идти и МРТ сдать. После такого удара человек под два метра и Кирюханцев 160 сантиметров… Шабанов к нему наклонился и упал. Это футбол, здесь мужики играют. А показывать цирк для людей…Это некрасиво.

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В статье: Юрий Гура Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
fanday

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Комментарии (4)
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таврия19752009 (симферополь)
20.09.2021 в 18:59
Не че ещё не одну команду засудят когда у Динамо будут проблемы с игрой
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0
0
Golfik25 (Киев)
20.09.2021 в 18:57
Признавать свои ошибки не умеет. По этому и команда ноль, что в игре с Динамо ничего не показала, так иив других нулевая и не зря в еврокубках не играет.
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0
-1
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djeff2015 (Запорожье)
20.09.2021 в 18:53
Все верно сказал.
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+2
0
хмельничанин (Хмельницкий)
20.09.2021 в 18:23
Я думал, что в Александрии тренер и игроки адекватные, но вижу, что ошибся. Рыбалка действительно тянул за футболку Гармаша, но тот картинно упал, поэтому это не пенальти, да ещё и на 95-й минуте. И на неспортивное поведение своего игрока можно закрыть глаза и как он сказал "посмеяться". Дно, а не команда, а раньше я им симпатизировал.
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+1
-2


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