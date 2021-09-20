Гура: Гармаш просто рисовал и нырял. Удаление Кирюханцева - можно только посмеяться

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал матч его подопечных против "Динамо" (0:1), а также момент с назначенным пенальти , с которого и был забит единственный гол.

- Юрий Владимирович, сразу после игры с "Динамо" на пресс-конференции вам тяжело было подобрать слова. Сейчас, когда определенное время уже прошло, как оцените поединок в Киеве?

- Результат отрицательный, неприятный. По ходу игры "Динамо" моменты создавало, но мы хорошо в обороне играли, перекрыли им все зоны. Им было тяжело нам забить. Мы создавали свои возможности, выбегали в контратаки, но реализовать их не получилось. Этот эпизод с угловым в компенсированное время, конечно, испортил настроение всем.

- Повтор смотрели?

- Да. Я понимаю, что Рыбалка вроде бы и держал за футболку, но Гармаш просто рисовал и нырял. Как раз перед этим моментом Забарный Мельника полностью руками обхватил и завалил. А во время подачи с фланга Спинелли был первым на мяче. Он сыграл в этот мяч, а Гармаш вообще далеко от мяча находился. За футболку дергал? Да, может пенальти. Но на 95-й минуте давать такие пенальти… Тем более, что Кривушкин уже пошел к угловому флажку. Уже все, подача углового. А тут звонок друга и все.

- Еще один резонансный эпизод последних минут - столкновение Шабанова и Кирюханцева, закончившееся удалением для вашего игрока. Говорили по этому поводу с Игорем?

- Я рядом находился, там ничего такого не было. Можно только посмеяться - Шабанову надо идти и МРТ сдать. После такого удара человек под два метра и Кирюханцев 160 сантиметров… Шабанов к нему наклонился и упал. Это футбол, здесь мужики играют. А показывать цирк для людей…Это некрасиво.