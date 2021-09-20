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Нацполиция открыла производство по факту драки на Олимпийском по статье хулиганство

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Заявление отдела коммуникации полиции Киева

Нацполиция открыла производство по факту драки на Олимпийском по статье хулиганство

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Нацполиция Киева открыла криминальное производству по поводу драки на НСК Олимпийский во время матча "Динамо" – "Александрия" (1:0).

Ведомости о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Криминального кодекса Украины – хулиганство. Санкции по статье предусматривают до 4 лет лишения свободы.

По факту событий отдел коммуникации полиции Киева сообщил следующее:

Предварительно установлено, что один из зрителей сделал замечание другим по поводу прекращения использования файеров. В ответ на замечание другая сторона перелезла через забор на другой сектор и устроила драку.

К этому моменту с заявлениями о телесных повреждениях разной степени тяжести обратились 4 человека.

Сейчас полиция работает над установлением и привлечением всех причастных к ответственности, - говорится в заявлении.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (8)
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bombard (Харьков)
20.09.2021 в 20:10
Папашу обвинят в провокации и отдадут на поруки.
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+1
-1
pyvovarchyk (Львів)
20.09.2021 в 20:28
на жаль воно все так і виглядає. Постраждалий, той що робив зауваження, теж же "учасник" бійки...
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0
0
bombard (Харьков)
20.09.2021 в 20:31
ото ж! поэтому дело открыто чисто для отчета.
0
0
янковский ян (Запорожье)
20.09.2021 в 20:10
Пусть хоть кого то привлекут. А дела возбуждать точнее вносить информацию в единый реестр расследований много ума не надо.
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+1
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
20.09.2021 в 19:58
Считайте меня дырявым если хоть кого-то посадят!
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+1
-1
ukatan (Харьковская обл.)
20.09.2021 в 20:02
А надо-бы, для примера.
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+4
-1
Ten0N (Leopolis)
20.09.2021 в 20:32
Все и так знают что ты дырявый.
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
20.09.2021 в 19:53
и присудят дЭбилам по 10 суток условно...
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-1


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