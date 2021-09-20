Нацполиция открыла производство по факту драки на Олимпийском по статье хулиганство

Нацполиция Киева открыла криминальное производству по поводу драки на НСК Олимпийский во время матча "Динамо" – "Александрия" (1:0) .

Ведомости о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Криминального кодекса Украины – хулиганство. Санкции по статье предусматривают до 4 лет лишения свободы.

По факту событий отдел коммуникации полиции Киева сообщил следующее:

Предварительно установлено, что один из зрителей сделал замечание другим по поводу прекращения использования файеров. В ответ на замечание другая сторона перелезла через забор на другой сектор и устроила драку.

К этому моменту с заявлениями о телесных повреждениях разной степени тяжести обратились 4 человека.

Сейчас полиция работает над установлением и привлечением всех причастных к ответственности, - говорится в заявлении.