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Кипер Александрии - о судействе в матче с Динамо: Для этого есть такие товарищи, чтобы делать команды чемпионами
В Александрии очень недовольны судейством
fco.com.ua
Вратарь "Александрии" Олег Билык остался недоволен судейством в
"Пацаны не слишком довольны судейством. Но для этого есть такие товарищи, чтобы делать команды чемпионами. По моему мнению, он не имел права ставить пенальти на 95-й минуте. Такой пенальти...
Судья должен быть последователен. Если посмотреть на повторе, то и Гармаш Спинелли за горло брал, за волосы. По моему мнению, это тоже по меньшей мере красная карточка. Судья решил по-другому. Пусть разбираются комитеты", – сказал Билык.
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