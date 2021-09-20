Кипер Александрии - о судействе в матче с Динамо: Для этого есть такие товарищи, чтобы делать команды чемпионами

Вратарь "Александрии" Олег Билык остался недоволен судейством в матче 8-го тура УПЛ против "Динамо" (0:1) . Напомним, что встречу судил Дмитрий Кривушкин.

"Пацаны не слишком довольны судейством. Но для этого есть такие товарищи, чтобы делать команды чемпионами. По моему мнению, он не имел права ставить пенальти на 95-й минуте. Такой пенальти...

Судья должен быть последователен. Если посмотреть на повторе, то и Гармаш Спинелли за горло брал, за волосы. По моему мнению, это тоже по меньшей мере красная карточка. Судья решил по-другому. Пусть разбираются комитеты", – сказал Билык.