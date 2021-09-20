Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кипер Александрии - о судействе в матче с Динамо: Для этого есть такие товарищи, чтобы делать команды чемпионами
В Александрии очень недовольны судейством
fco.com.ua
Вратарь "Александрии" Олег Билык остался недоволен судейством в
"Пацаны не слишком довольны судейством. Но для этого есть такие товарищи, чтобы делать команды чемпионами. По моему мнению, он не имел права ставить пенальти на 95-й минуте. Такой пенальти...
Судья должен быть последователен. Если посмотреть на повторе, то и Гармаш Спинелли за горло брал, за волосы. По моему мнению, это тоже по меньшей мере красная карточка. Судья решил по-другому. Пусть разбираются комитеты", – сказал Билык.
Популярное сейчас
- Металлист в шаге от подписания англичанина с опытом игры в АПЛ
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Селезнев показал средний палец в сторону трибун во время матча с Ворсклой
- УПЛ. Динамо - Александрия 1:0. Без пересудов не обойдется
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО