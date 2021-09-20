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Кипер Александрии - о судействе в матче с Динамо: Для этого есть такие товарищи, чтобы делать команды чемпионами

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В Александрии очень недовольны судейством

Кипер Александрии - о судействе в матче с Динамо: Для этого есть такие товарищи, чтобы делать команды чемпионами

fco.com.ua

Новина українською

Вратарь "Александрии" Олег Билык остался недоволен судейством в матче 8-го тура УПЛ против "Динамо" (0:1). Напомним, что встречу судил Дмитрий Кривушкин.

"Пацаны не слишком довольны судейством. Но для этого есть такие товарищи, чтобы делать команды чемпионами. По моему мнению, он не имел права ставить пенальти на 95-й минуте. Такой пенальти...

Судья должен быть последователен. Если посмотреть на повторе, то и Гармаш Спинелли за горло брал, за волосы. По моему мнению, это тоже по меньшей мере красная карточка. Судья решил по-другому. Пусть разбираются комитеты", – сказал Билык.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Олег Билык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (23)
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simargl (Чернигов)
20.09.2021 в 22:18
Вот гад, не болеет за Динамо))) !!! Но пуканы у любителей сов рвёт..., можно минусовать сколько угодно, на таких победах в футбольный рай не въехать. Но тут пох и на одних и на других. У нас другие задачи
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0
0
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ua-football-2021 (Київ)
20.09.2021 в 22:21
Ти все наплутало. Пукани рве у кротів (підтвердження тому факту 549 коментів) - тому що програли Олександрії, у Олександрійців - тому що грошики пролетіли повз руки
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0
0
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simargl (Чернигов)
20.09.2021 в 22:24
Пох, чепушило. Очень сложные схемы вызывают бумеранг...
0
0
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ua-football-2021 (Київ)
20.09.2021 в 22:17
Та досить вже скиглити, гроші пройшли мимо.
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+1
0
хмельничанин (Хмельницкий)
20.09.2021 в 22:14
Т.е. по украинским правилам футбола, которые видимо отличаются от правил футбола в других странах пенальти нельзя ставить в компенсированное время. Я не знал, что в ФК "Александрия " столько дебилов. Блин, а я ещё болел за эту команду. Полный шлак.
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+3
0
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Кююмалайнен (Київ)
20.09.2021 в 22:12
Я так понимаю, что на 90-й минуте братва нажала в интернет-магазине кнопку "купить", а тут... бац и не за что покупать - накрылась премия в квартал (с). Почему-то не орали так хором, когда влетели "Минаю", собранному за неделю до начала чемпа? Или то поражение не такое поражение? Непонятно...
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.09.2021 в 21:56
Что же Ты такое говоришь?! Щас голубая братва Тебя обгадит!
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+1
-4
prostors (Вольногорск)
20.09.2021 в 21:57
Ты проснулся после Марика?
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+2
-1
avatar
walcom (Киев)
20.09.2021 в 21:49
Если б на месте Динамо был Шахтер. Клянусь, сказал бы, что справедливо 11 дали.
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+4
-1
Forza INTER! (Покровск)
20.09.2021 в 21:56
Ответить
0
-1
avatar
walcom (Киев)
20.09.2021 в 21:58
иди лижи другим извращенец
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
20.09.2021 в 21:46
Нехай розберуться у комітеті... Може санкції накладуть на тих, хто обурюється СПРАВЕДЛИВО призначеним пенальті! Раніш за таки провокації дискваліфікували!
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+2
-1
Forza INTER! (Покровск)
20.09.2021 в 21:55
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0
-1
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walcom (Киев)
20.09.2021 в 21:46
Классного тренера алексы взяли, без соплей. Да и результат виден. Удачи.
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+1
-1
emart57 (Киев)
20.09.2021 в 21:41
В прошлом году Шаран в тв сокрушался, что не удалось заработать от шахты за ничью.Сейчас всей командой орут)))
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+3
-2
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simargl (Чернигов)
20.09.2021 в 22:19
Зато судьи заработали ))))
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0
0
маматрахер228 (Киев)
20.09.2021 в 21:37
кококо питушок, динамо чемпион а ты бомж
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+5
-3
Русланбай (Рівне)
20.09.2021 в 21:26
у штріхов з Олександрії бомбить що бонус від кротоблядєй обломався. Самі подумайте - останні секунди, запах баксів. А тут раз........
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+7
-2
Forza INTER! (Покровск)
20.09.2021 в 21:48
Шубу судье
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+2
-4
prostors (Вольногорск)
20.09.2021 в 21:59
2 и каждому..
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
20.09.2021 в 22:20
В фургончик ВАР вкусняшек занесли )))
0
0
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Сассуоло Мариуполь (Житомир)
20.09.2021 в 21:18
Ще не сказали своє вагоме мудре слово захисник,півзахисник та нападник Олександрії...ще ,також,потрібно заслухати думку хлопчиків,які м'ячі подавали...тренер,власник та воротар вже повідомили,що на останніх хвилинах пенальті не призначають ...мать вашу,люди вже бонус від татарина подумки придумали куди потратять,а ці "нєхарошіє чєловєки" гол забили..що-ж це робиться,люди добрі,хто так робить...нема справедливості,потрібно друге коло чекати,там на двох матчах,з Динамо та Шахтарем,ще можливо копійчину заробити...
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+11
0
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Spokoyno (Київ)
20.09.2021 в 21:49
Хлопчики київськи... треба послухати вболівальників Олександрії та сліпишей! Ті всю правду розкажуть... Бо своїми очима бачили, як одна С... шуби заносила
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+4
0


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