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Дришлюк: Судья в конце матча помог Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Этот пенальти еще долго будут обсуждать

Дришлюк: Судья в конце матча помог Динамо

fco.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Кирилл Дришлюк высказался о матче 8-го тура УПЛ с "Динамо" (0:1).

— Кирилл, как тебе игра против "Динамо", какие впечатления?

— Впечатления положительные только от того, что в этом матче вышел в основном составе, тренер дал мне такой шанс, чтобы я себя проявил. Конечно, результат не такой, какой бы мы хотели видеть. Нас и ничья устраивала. Мне кажется, все шло к этому. "Динамо" нужны были очки, и судья в конце матча им помог. Это уже обсуждать трудно, есть эксперты, которые разбирают эти моменты.

— Пенальти был или нет?

— Я не знаю, трудно сказать. Мне кажется, что на последней минуте матча такой пенальти ставить нельзя, это не стопроцентное нарушение было. Но это мое мнение. Судья решил поставить пенальти. Однако, я считаю, что такой пенальти точно не надо ставить на последней минуте.

— Что сказал Гура после игры в раздевалке?

— Да что там говорить. Пацаны реально целую игру бились до последней минуты. Какие-то слова найти трудно, все были расстроены после матча. Гура сказал, чтобы мы настраивались на следующие поединки.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Кирилл Дришлюк
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Комментарии (2)
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Динамiт (Василькiв)
20.09.2021 в 22:06
Дришлюк, не будь Дрислюком !
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-2
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Кююмалайнен (Київ)
20.09.2021 в 22:06
На предпоследней минуте можно, а на последней нельзя... Был ли пенальти, не знаю, но судья точно помог... Полный дришлюк
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0
-1


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