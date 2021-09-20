Дришлюк: Судья в конце матча помог Динамо

Полузащитник "Александрии" Кирилл Дришлюк высказался о матче 8-го тура УПЛ с "Динамо" (0:1) .

— Кирилл, как тебе игра против "Динамо", какие впечатления?

— Впечатления положительные только от того, что в этом матче вышел в основном составе, тренер дал мне такой шанс, чтобы я себя проявил. Конечно, результат не такой, какой бы мы хотели видеть. Нас и ничья устраивала. Мне кажется, все шло к этому. "Динамо" нужны были очки, и судья в конце матча им помог. Это уже обсуждать трудно, есть эксперты, которые разбирают эти моменты.

— Пенальти был или нет?

— Я не знаю, трудно сказать. Мне кажется, что на последней минуте матча такой пенальти ставить нельзя, это не стопроцентное нарушение было. Но это мое мнение. Судья решил поставить пенальти. Однако, я считаю, что такой пенальти точно не надо ставить на последней минуте.

— Что сказал Гура после игры в раздевалке?

— Да что там говорить. Пацаны реально целую игру бились до последней минуты. Какие-то слова найти трудно, все были расстроены после матча. Гура сказал, чтобы мы настраивались на следующие поединки.