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Дришлюк: Судья в конце матча помог Динамо
Этот пенальти еще долго будут обсуждать
fco.com.ua
Полузащитник "Александрии" Кирилл Дришлюк высказался о
— Кирилл, как тебе игра против "Динамо", какие впечатления?
— Впечатления положительные только от того, что в этом матче вышел в основном составе, тренер дал мне такой шанс, чтобы я себя проявил. Конечно, результат не такой, какой бы мы хотели видеть. Нас и ничья устраивала. Мне кажется, все шло к этому. "Динамо" нужны были очки, и судья в конце матча им помог. Это уже обсуждать трудно, есть эксперты, которые разбирают эти моменты.
— Пенальти был или нет?
— Я не знаю, трудно сказать. Мне кажется, что на последней минуте матча такой пенальти ставить нельзя, это не стопроцентное нарушение было. Но это мое мнение. Судья решил поставить пенальти. Однако, я считаю, что такой пенальти точно не надо ставить на последней минуте.
— Что сказал Гура после игры в раздевалке?
— Да что там говорить. Пацаны реально целую игру бились до последней минуты. Какие-то слова найти трудно, все были расстроены после матча. Гура сказал, чтобы мы настраивались на следующие поединки.
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