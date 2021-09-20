Десна летом отказалась продавать Тотовицкого и Домбровского

" Десна " в межсезонье имела предложения по полузащитникам Андрею Тотовицкому и Андрею Домбровскому, сообщает "ТаТоТаке".

Тотовицкого хотел неназванный клуб турецкой Суперлиги, который предлагал за игрока 300 тысяч евро, а предложение по Домбровскому было от "Металлиста".

Оба предложения черниговский клуб отклонил.

Отмечается, что у Тотовицкого заканчивается контракт с "Десной" 31 декабря, у Домбровского – летом 2022 года.