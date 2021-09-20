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Десна летом отказалась продавать Тотовицкого и Домбровского

Премьер-лига
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А между тем, у игроков скоро заканчиваются контракты

Десна летом отказалась продавать Тотовицкого и Домбровского

Новина українською

"Десна" в межсезонье имела предложения по полузащитникам Андрею Тотовицкому и Андрею Домбровскому, сообщает "ТаТоТаке".

Тотовицкого хотел неназванный клуб турецкой Суперлиги, который предлагал за игрока 300 тысяч евро, а предложение по Домбровскому было от "Металлиста".

Оба предложения черниговский клуб отклонил.

Отмечается, что у Тотовицкого заканчивается контракт с "Десной" 31 декабря, у Домбровского – летом 2022 года.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Андрей Домбровский Металлист (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке

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