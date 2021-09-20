Премьер-лига
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Десна летом отказалась продавать Тотовицкого и Домбровского
А между тем, у игроков скоро заканчиваются контракты
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Тотовицкого хотел неназванный клуб турецкой Суперлиги, который предлагал за игрока 300 тысяч евро, а предложение по Домбровскому было от "Металлиста".
Оба предложения черниговский клуб отклонил.
Отмечается, что у Тотовицкого заканчивается контракт с "Десной" 31 декабря, у Домбровского – летом 2022 года.
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Источник:ТаТоТаке
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