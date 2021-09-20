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Дубра: Без ВАР пенальти и удаления не было бы

Премьер-лига
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Капитан Александрии не стал сильно ругать арбитра

Дубра: Без ВАР пенальти и удаления не было бы

fco.com.ua

Новина українською

Капитан "Александрии" Каспарс Дубра высказался о матче 8-го тура УПЛ с "Динамо" (0:1).

— Каспарс, как прокомментируешь игру против "Динамо"?

— В принципе, мы знали, что нам будет трудно на выезде против "Динамо". Динамовцы сейчас очень прилично выглядят, хорошо выступают и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Поэтому мы готовились к серьезной игре. Знали сильные стороны, готовились. Понятно, что у хозяев были хорошие моменты, они могли забивать. Считаю, что мы как команда сыграли хорошо. Несмотря на результат и пенальти в концовке матча. Голову вверх и готовимся дальше к следующим матчам.

— Пенальти был или нет?

— Посмотрев момент потом без эмоций и спокойно — контакт был. Но я еще раз повторюсь, что в принципе при таком стыке, борьбе, можно пенальти ставить, поэтому пусть остается, как есть. Я думаю, что как игрок "Александрии" я скажу, что лучше бы не поставили пенальти. Но все получилось так, уже ничего не изменишь. Мы уже перестраиваемся, сейчас у нас Кубок и мы готовимся к следующей игре. Конечно, неприятно и хотелось бы, чтобы арбитр не поставил этот пенальти.

— Рыбалка сфолил, не ругал он себя за фол после игры?

— Я думаю, что он опытный футболист и вряд ли себя загонял за это. Бывает у всех, это не специально, была борьба, он боролся с футболистом. Это игровой момент и любой игрок нашей команды мог оказаться там. Поэтому мы его поддержали, у нас хороший коллектив, мы все вместе, забыли этот момент и готовимся к следующей игре.

— Красная карточка Кирюханцеву по делу?

— На повторе я посмотрел и считаю, что это не красная карточка. Можно было дать по желтой и все. Думаю, что арбитр еще до этого потерял нить игры. Это все вместе, он был на эмоциях, ему подсказали и он дал красную. Однако я считаю, что это не удаление.

— Если бы не было VAR, то было бы пенальти и красная?

— Думаю, что пенальти не было и там бы по желтой дал судья за потасовку.

— VAR в УПЛ — хорошо или плохо?

— Трудно сказать. В некоторых моментах нам помогает, иногда нет. Я к нему отношусь нейтрально.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Каспарс Дубра
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