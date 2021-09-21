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Защитник Мариуполя: Выходили против Шахтера, чтобы победить

Премьер-лига
(1 голосов)

Пауло Недес прокомментировал поражение от "горняков"

Защитник Мариуполя: Выходили против Шахтера, чтобы победить

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Мариуполя" Пауло Недес подвел итоги матча 8-го тура УПЛ с донецким "Шахтером" (0:5).

- Конечно, очень тяжело было играть против команды, которая играет в Лиге чемпионов. Для меня это большой опыт, сыграть против сильных футболистов, посмотреть на себя на их уровне, разобрать ошибки и работать дальше для того, чтобы выйти на более высокий уровень.

- Сегодня "Мариуполь" не смог задействовать целую группу футболистов. Насколько их отсутствие сказалось на рисунке игры команды?

- У нас было много потерь в центре поля, которые привели к пропущенным мячам. Думаю, если бы мы меньше теряли мяч, то счет был бы не таким. Но сегодня у нас играла молодая команда. Много футболистов дебютировали в Премьер-лиге. Мы будем стараться, работать дальше и прогрессировать.

- В "Шахтере" сегодня также играло много молодых украинских ребят. Насколько они сильнее вас?

- Даже эти молодые игроки уже играют в национальной сборной Украины, в Лиге чемпионов. Для нас это большой опыт.

- Сильно расстроились итоговому счету на табло?

- Конечно! Мы выходили на поле не для того, чтобы просто отбиться или пропустить меньше, а с желанием показать себя, навязать сопернику борьбу и попытаться выиграть", - сказал Недес.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (3)
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Соколов (Никополь)
21.09.2021 в 08:34
Ты нас за дибилов держишь ? Или сам дибил ?
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+1
0
Algrab (Костопiль)
21.09.2021 в 08:27
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+1
0
LENART (Кривой Рог)
21.09.2021 в 08:24
Ахах..Вони виходили ,щоб перемогти.Що у тебе з головою,ідіот? Чи в Арендуполі всі такі?
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+2
0


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