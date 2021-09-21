Удар по Александрии и претензии к Днепру-1. Эксперты о 8-м туре УПЛ

Бывший тренеры Александр Севидов, Иван Балан и Илья Близнюк вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком делятся своими впечатлениями от матчей восьмого тура Украинской Премьер-лиги.

"Десна" - "Рух" 1:0

Сергей Шебек: Матч получился будничным, малопривлекательным, серым как дождливая погода, при этом одной команде, а именно "Десне", улыбнулась удачу. Гол забили на 90-й минуте, а до этого "тишина", практически без моментов со стороны обеих команд.

О первом тайме вообще говорить нечего. "Рух", который уже называют командой Кучука, как всегда вышел с одной целью - не пропустить, не проиграть, а впереди как получится. Отдали инициативу, сосредоточив большой оборонительный блок. Львовяне выжидали контратаки, забрасывая вертикальные передачи в зоны в расчете на индивидуальные способности Борячука.

Команды в основном устроили возню между штрафными, играя без моментов и ударов. Что говорить, первый удар в створ ворот произошел только на 43-й минуте, он же оказался первым голевым моментом в исполнении "Десны". Ковтун пробил головой, но блестяще сыграл вратарь Панькив, стоя на линии ворот, он парировал "мертвый" мяч. Нужно отметить, что Борячук все-таки на 11-й минуте забил гол, но на счастье "северян" из сантиметрового офсайда.

Второй тайм ничем не отличался от первого. "Десна" имела преимущество, больше играла с мячом, "Рух" плотно и организованно действовал в обороне, в надежде впереди на ошибку соперника. Львовяне на 87-й минуте во второй раз отправили мяч в сетку, но, как и в первом случае, Лях снова оказался в сантиметровом офсайде.

Матч шел к ничейному исходу, что выглядело бы логичным результатом. Но ошибки в обороне, сначала индивидуальная, а затем командная, нивелировали все старания "Руха" удержать желанную ничью. Удача улыбнулась "Десне" и Тотовицкий поставил точку.

Черниговцы вырвали победу на финишной ленточке. Даже всегда угрюмый Рябоконь совершил небольшой забег к толпе своих футболистов, чтобы порадоваться забитому мячу. Нужно отдать должное "Десне", несмотря на все проблемы с финансами (команде не платят зарплату 3-4 месяца), ребята вышли и стремились играть на победу, не капризничая, не стояли и не имитировали присутствие на поле, как часто в таких случаях бывает, и Удача вознаградила их за это. А Кучуку нужно понимать, что не всегда рациональный и сухой футбол будет себя оправдывать. Нужны новые идеи.

"Ингулец" - "Колос" 0:2

Илья Близнюк: Бросилось в глаза, что обе команды непрофессионально отнеслись к погодным условиям, очень много падали, не могли приспособиться к мокрому и скользкому полю. Как говорится, "не наточили коньки". Это говорит об уровне и квалификации игроков.

С начала матча шла открытая игра с быстрой доставкой мяча через середину поля за счет вертикальных передач. В течение первых 15-и минут острые моменты возникали у одних и других ворот, и вскоре судьба подарила шанс в виде пенальти коваливцам. На пижонский удар среагировал вратарь Гальчук, это была его единственная заслуга, ибо в дальнейшем он провел неуверенно весь поединок. Гол со стандарта, забитый Черноморцем на его совести, раньше времени побежал за стенку и мяч прошел в тот угол, где он находился. Чисто вратарский мяч. Да и в компенсированное время матча он же пропустил легкий мяч на исполнение.

В целом равная игра равных команд при достаточно плохой остроте атак со стороны "Ингульца", и скромной реализации в исполнении "Колоса". Хозяева ничем не запомнились в концовке и в целом показали в домашних стенах блеклый футбол. У "Колоса" после серии неудачных матчей просматривалось больше желания победить, чего они и добились.

"Днепр-1" - "Верес" 1:0

Александр Севидов: Многое об этой игре и не скажешь. Первый тайм вообще был "грустный" - по два удара в сторону ворот и ни одного в рамку. Если "Верес" еще можно понять - они приехали за ничейным результатом, то "Днепр-1" был не похож на себя. Играли вальяжно, академично, без скоростей и мы не увидели того настырного порыва, который был в предыдущих матчах.

Второй тайм начался немного живее, команды создавали моменты, и активнее выглядели хозяева. Активный был Довбык, но помощи от игроков второго атакующего эшелона было мало. И не зря Йовичевич поменял почти всю среднюю линию, и после этого игра днепрян преобразилась. Давление, а с ним и возникновение острых моментов, дало результат. Хозяева почувствовали, что у гостей появилась неуверенность, вратарь занервничал, Сергийчук слишком агрессивно въехал в ноги Лучкевичу, за что и схлопотал красную карточку, и это все вместе привело к пропущенному мячу. Как только ровенчанин покинул поле, вскоре "пришел" гол в их ворота. Сначала ошибка и обрезка вблизи штрафной площадки, затем игрок днепрян входит вовнутрь ее, где было шесть защитников и лишь два игрока атаки замыкали прострел.

После гола стало понятно, что потенциал "Вереса" и класс не дает возможности вырвать хотя бы ничью. Да, были по инерции попытки атаковать, но выглядело это неубедительно. К победе днепрян и качеству их игры есть претензии. Это еще не та игра команды, претендующей на еврокубки.

"Динамо" - "Александрия" 1:0

Иван Балан: Для александрийцев такое поражение, когда желанное очко было в кармане, наверняка оставить глубокий осадок. С первых минут команды прощупали друг друга, обменявшись парами атак, и уже на первых минутах киевляне могли забить, но выручил вратарь Билык. "Динамо" взяло инициативу под свой контроль, а с ним и мяч, игроки атаковали через фланги, часто простреливали, прессинговали на чужой половине поля, исполняли много стандартов - по всем показателям превзошли соперника.

"Александрия" в ответ грамотно строила оборону, при этом чередуя контрпрессинг с быстрым откатом к своим воротам, где четко действовала оборона и вратарь. Первый тайм прошел с перевесом "Динамо", но главное - нет завершения атакующей мощи, и соответственно результата. Во второй половине по-прежнему динамовцы много атаковали, но мяч никак не шел в ворота, да и александрийцы большими силами защищались. Хозяева создали достаточно острых и голевых моментов, Цыганков в одном скоротечном эпизоде мог забивать дважды, но удача до поры до времени была на стороне гостей, к тому же вратарь поймал кураж и творил чудеса.

"Александрия" первый свой удар в створ ворот произвела аж на 72-й минуте, он был опасным, Бущану пришлось выручать. Но в целом команда Юрия Гуры поставила даже не автобус, а "китайскую стену", так не хотела проигрывать. Александрийцы создали достойное сопротивление, но валидольная игра для игроков и тренерского штаба закончилась драматичной концовкой, где VAR помог вырвать трудную победу для "Динамо". Закон суров, но это Закон!

"Ворскла" - "Минай" 2:0

Илья Близнюк: Полтавчане одержали победу за счет опыта и квалификации игроков. Решающими стали два стандарта, из которых хозяева выжали все что можно. Гости играли вторым номером, но было видно, что уровень футболистов намного ниже. К примеру, Билоног в этот вечер оказался антигероем матча, так как он трижды мог обострить игру своей команды своевременными передачами. Если бы он это сделал, то его партнеры имели бы хорошие шансы завершать перспективные атаки взятием ворот.

Большой брак при последней передаче, недостаточное видение поля и неумение хладнокровно распорядится мячом - все это показали многие футболисты "Миная". Зато "Ворскла" смотрелась солидно и уверенно, поэтому одержала заслуженную и ожидаемую победу.

"Заря" - "Черноморец" 3:0

Александр Севидов: Несмотря на крупный счет, не так легко досталась победа луганчанам - "Черноморец" создавал достаточно опасных моментов. Защита двух команд традиционно была неуверенная в своих действиях. Но более высокая квалификация игроков группы атаки "Зари" предопределила их заслуженную победу. Они качественно реализовали свои моменты. Чего стоит яркий индивидуальный проход с центра поля Сайядманеша, который по ходу накрутил защиту и вратаря, поставив красивую точку в матче.

Ну и, конечно, во многом облегчил задачу "Заре" быстрый гол на 2-й минуте. После такого молниеносного удара одесситы на время потеряли равновесие, пока пришли в себя получили еще один гол в раздевалку, и второй тайм для "Зари" превратился в тихоходный период. Луганчане успокоились, начали играть по счету, дав возможность похозяйничать у своих ворот одесситам.

Для меня это не самая лучшая и выразительная игра "Зари". Хотя в их ситуации, после трех поражений в еврокубках, где они пропускали по три мяча в каждой игре, любой выигрыш в чемпионате и три очка, как глоток свежего воздуха. Даже ничью против новичка никто бы не понял. Сначала результат, а потом красота футбола. Опыт победил молодость.

"Львов" - "Металлист 1925" 0:0

Иван Балан: На правах хозяев львовяне попытались захватить инициативу, и на какое-то время им это удалось. Харьковчане атаковали больше через контроль мяча, и обе команды старались отодвинуть игру подальше от своих ворот, и перенести игру на половину поля соперника. Мяч фактически не задерживался в центре, игра шла от штрафной до штрафной площади, но без острых моментов, правда с обилием борьбы и неуступчивости.

В первом тайме оба коллектива больше думали об оборону, им не хватало скоростей, шел осторожный футбол. Во втором тайме "М1925" играл через позиционные атаки, "Львов" предпочитал вертикальный футбол, но все это безрезультатно.

Реальный шанс забить красивый гол со штрафного удара имел Габелок на 87-й минуте, выполнил его на 10 баллов, прямо в "девятку", но Ильющенков показал шедевр, потянув мяч с элементом акробатики. И это был самый яркий момент в матче. А в компенсированное время гости могли увезти полноценных три очка, когда Крыськив фактически вышел один на один, но пробил неудачно, а точнее мимо. Вот оно исполнительское мастерство, которого не хватает многим нашим футболистам.

Можно сказать, повезло хозяевам, им улыбнулась удача, что соперник не смог реализовать редкий момент. Впрочем, ничейный результат вполне логичен.