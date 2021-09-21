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Рух отказался от подписания бразильского защитника
Роберто Роза не будет игроком львовского клуба
Фото: Рикардо Дуарте / Divulgação, Inter
Львовский "Рух" не будет подписывать бразильского футболиста Роберто Роза.
По данным источника, 23-летний защитник не впечатлил тренерский штаб "желто-черных" и от его услуг решили отказаться.
Бразилец в свое время провел несколько матчей за "Интернасьонал", а во Львов прибыл в статусе свободного агента. Поэтому для него трансферное окно не было закрыто.
Напомним, после 8-и туров УПЛ "Рух" занимает девятое место в турнирной таблице, в активе клуба восемь очков.
Также отметим, что сегодня, 21 сентября, подопечные Леонида Кучука сыграют с "Николаевом" в 1/16 финала Кубка Украины. Начало - в 17:00.
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