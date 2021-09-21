Наставник Львова нашел позитивный момент после ничьей с Металлистом 1925

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал ничью с "Металлистом 1925" (0:0) в матче 8-го тура УПЛ.

- Думаю, игровое преимущество в этом матче можно вполне спокойно разделить на два тайма. Первый тайм проходил с нашим преимуществом. Второй, пожалуй, все-таки по психологическим причинам мы отдали контроль над мячом "Металлисту 1925" и прижались к своим воротам. Впрочем, есть и позитивный момент. Он состоит в том, что впервые в этом чемпионате команда сыграла "на ноль" сзади.

- Последние минуты были довольно напряженными. В частности, вспоминается момент из штрафной ударом в конце, когда Ильющенков спас команду. Как отреагируете на то, что "Львов" имел реальные возможности уступить?

- У меня есть четкий маркер относительно мячей, пропущенных в концовках матчей. Если такое случается, то проблема где-то внутри коллектива. Мелочей в футболе не бывает. Если мы не пропустили - значит движемся в правильном направлении. Стрессоустойчивый коллектив - это решение поставленных задач.

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- Накануне этого поединка вы немало указывали на важность изменения психологии игроков. По игре с "Металлистом 1925" вы уже увидели эти изменения?

- Если брать во внимание психологию, то, знаете, это наиболее доминирующая составляющая в футболе. Она превосходит тактику, технику и физподготовку. Если это доминирующее, то невозможно это изменить за один день. Нужно идти пошагово, изменяя психологию исполнителей. Знаете, чем хорош Львов? На эмблемах всегда изображен лев. И у "Карпат" он был, и здесь есть. Сказал ребятам, что они должны соответствовать этой эмблеме. Нужно зарабатывать очки и соревноваться как львы. Все остальное прибавится.

- Следующая игра - кубковая дуэль с ФК "Горняк-Спорт". На чем будете делать больше акцент: выступления в чемпионате или можно рассчитывать, что "Львов" и в Кубке Украины будет пытаться пройти как можно дальше?

- Мы не разделяем матчи на первоочередные и второсортные. Как только мы это сделаем - сразу придет расплата. Следующая игра для нас такая же важная, как и предыдущая. В принципе, эту встречу можно использовать, чтобы, например, проверить новое сочетание игроков. Пока не хватает мест, которые нам нужно закрыть, чтобы команда двигалась на дистанции. Самое главное, впрочем, научиться забивать мячи из тех моментов, которые у нас есть.

- С чем связана обратная замена Альваро?

- Замена, которая произошла с Альваро, совсем не связана с моим удовольствием или неудовольствием этим игроком. Прежде всего, это произошло из-за тактической составляющей. В опорной зоне у нас возникла небольшая дыра, и для того, чтобы ее перекрыть, нам нужен был свежий футболист. Разумеется, когда линия защиты сыграна, середина сыграна, то выбор всегда падает на игроков атаки. Это была полностью тактическая замена. Наиболее тяжелое расположение команды - место внизу турнирной таблицы. Именно тогда любая осечка в игре за 6 очков может увеличить отрыв от соперников или же сохраняет его, например, к тому же "Металлисту 1925". У нас есть время на исправление ситуации", - сказал Дулуб.