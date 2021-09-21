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Роберто Карлос – о клетке на стадионе Ингульца: Это же не животные какие-то

Премьер-лига
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(1 голосов)

Бразилец был в шоке от увиденного

Роберто Карлос – о клетке на стадионе Ингульца: Это же не животные какие-то

Скриншот: Бомбардир

Новина українською

Легендарному защитнику "Реала" Роберто Карлосу в эфире Youtube-канала "Бомбардир" показали знаменитую клетку для фанатов на стадионе "Ингульца". Бразилец был в шоке от увиденного.

– Это ненормально, почему клетка?

– Президент считает, что фанаты очень агрессивные.

– Если болельщики очень агрессивные, пусть не приходят на стадион. Это худшее, что ты мне показал из украинского футбола. Можно запретить вход на стадион, но ставить клетку...

Это же не животные какие-то. Это неправильно, – сказал Роберто Карлос.

Отметим, что домашние матчи УПЛ "Ингулец" проводит в Кропивницком.

Роберто Карлос – о клетке на стадионе Ингульца: Это же не животные какие-то - изображение 1
Фото: Трибуна

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В статье: Роберто Карлос Ингулец (Петрово)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (8)
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2.dc (Николаев)
21.09.2021 в 14:45
Никак нельзя с Роберто не согласиться, это круто даже для зверинцев … По-любому, или демонтировать, или оставить как музейный экспонат - но это точно не может быть для человеков, даже для тех, кто сам себя так по скудомыслию называет …
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
21.09.2021 в 14:52
Сама клетка конечно супер. Таких не было наверно не в 70 ни 80 годах. Как ее вообще разрешили использовать. Есть же ещё и противопожарные нормы. Скорее всего ее оставят в виде раритета.
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0
0
янковский ян (Запорожье)
21.09.2021 в 14:09
Так надо было ему ещё и видео с олимпийского показать Динамо Александрия. Поменял бы мнение.
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
21.09.2021 в 13:10
это тот Карлос который за мелкий прайс любит рашку и Питуна?)
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+4
-2
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
21.09.2021 в 13:32
по ходу, там любовь к России от всего сердца. Карлоса бананами в Махачкале забрасывали, а он до сих пор во всех интервью подтверждает, как ему было хорошо в самой большой стране мира
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+5
0
5ata4ok (Харьков)
21.09.2021 в 13:52
ты бы за такой "мелкий прайс" не то что полюбил бы ... даже больше
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+1
0
dalexx (Украина)
21.09.2021 в 13:01
Для быдла ультрасов самое место!!!
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+9
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
21.09.2021 в 13:11
еще одна свирепая домохозяйка)
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+1
-9


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