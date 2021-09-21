Роберто Карлос – о клетке на стадионе Ингульца: Это же не животные какие-то

Легендарному защитнику "Реала" Роберто Карлосу в эфире Youtube-канала "Бомбардир" показали знаменитую клетку для фанатов на стадионе "Ингульца". Бразилец был в шоке от увиденного.

– Это ненормально, почему клетка?

– Президент считает, что фанаты очень агрессивные.

– Если болельщики очень агрессивные, пусть не приходят на стадион. Это худшее, что ты мне показал из украинского футбола. Можно запретить вход на стадион, но ставить клетку...

Это же не животные какие-то. Это неправильно, – сказал Роберто Карлос.

Отметим, что домашние матчи УПЛ "Ингулец" проводит в Кропивницком.

Фото: Трибуна