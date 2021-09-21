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Каштру, Фонсека и даже Ракицкий. Шахтер опубликовал видео с поздравлением Ахметова с юбилеем
Президенту "горняков" исполнилось 55 лет
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня, 21 сентября, празднует день рождения Ринат Ахметов. Президенту "Шахтера" исполнилось 55 лет.
Он занимает эту должность с 11 октября 1996 года. В 1999 году была открыта клубная академия, в 2009-м – домашний стадион "Донбасс Арена".
Сегодня "Шахтер" – 13-кратный чемпион и 13-кратный обладатель Кубка Украины, 8 раз клуб выиграл Суперкубок. В 2009 году "горняки" завоевали Кубок УЕФА. Кроме того, "Шахтер" – постоянный участник группового этапа Лиги чемпионов.
В связи с этим, действующие и бывшие игроки донецкого клуба, а также тренеры и менеджеры поздравили Рината Ахметова с 55-летием. Среди которых Дарио Срна, Паулу Фонсека, Михаил Соколовский, Андрей Воробей, Жадсон, Фернандиньо, Ярослав Ракицкий, Луиш Каштру и многие другие.
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