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Цыганков круче всех. Игроки Динамо узнали свой рейтинг в FIFA 22
Футбольный симулятор обновил показатели игроков
фото - Олександр Приходько
"Динамо" представило рейтинги игроков команды в футбольном симуляторе FIFA 22.
Самым высоким он оказался у вингера Виктора Цыганкова с рейтингом 80. На втором месте полузащитник Беньямин Вербич, у которого 77. Третий – хавбек Виталий Буяльский с показателем 76.
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Источник:Instagram
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