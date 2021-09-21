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Цыганков круче всех. Игроки Динамо узнали свой рейтинг в FIFA 22

Премьер-лига
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Футбольный симулятор обновил показатели игроков

Цыганков круче всех. Игроки Динамо узнали свой рейтинг в FIFA 22

фото - Олександр Приходько

Новина українською

"Динамо" представило рейтинги игроков команды в футбольном симуляторе FIFA 22.

Самым высоким он оказался у вингера Виктора Цыганкова с рейтингом 80. На втором месте полузащитник Беньямин Вербич, у которого 77. Третий – хавбек Виталий Буяльский с показателем 76.

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В статье: Динамо (Киев)
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