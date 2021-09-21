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Игроки Динамо узнали свой рейтинг в FIFA 22
Самый высокий - у вингера Виктора Цыганкова
fcdynamo.com
"Динамо" представило рейтинги игроков команды в футбольном симуляторе FIFA 22.
Самым высоким он оказался у вингера Виктора Цыганкова с рейтингом 80. На втором месте полузащитник Беньямин Вербич, у которого 77. Третий – хавбек Виталий Буяльский с показателем 76.
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Источник:Instagram
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