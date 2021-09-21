Для 8-ми игроков Мариуполя матч с Шахтером стал дебютным в УПЛ

В 8-м туре УПЛ "Мариуполь" в домашнем матче в Ковалевке уступил "Шахтеру" (0:5).

В этом матче сразу восемь игроков впервые вышли на поле в футболках азовской командыв рамках УПЛ.

Защитники Илья Царюк и Паоло Недес, полузащитники Олег Козишкурт и Никита Махиня вышли в стартовом составе. А Богдан Поталов, Олег Степаненко, Олег Филонов и Данил Савин дебютировали, выходя на замены.

Напомним, что после 8 туров "Мариуполь" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.