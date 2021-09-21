Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Для 8-ми игроков Мариуполя матч с Шахтером стал дебютным в УПЛ
И это неудивительно
fcmariupol.com
В 8-м туре
В этом матче сразу восемь игроков впервые вышли на поле в футболках азовской командыв рамках УПЛ.
Защитники Илья Царюк и Паоло Недес, полузащитники Олег Козишкурт и Никита Махиня вышли в стартовом составе. А Богдан Поталов, Олег Степаненко, Олег Филонов и Данил Савин дебютировали, выходя на замены.
Напомним, что после 8 туров "Мариуполь" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Удар по Александрии и претензии к Днепру-1. Эксперты о 8-м туре УПЛ
- Стала известна оценка Яремчука за матч против Боавишты
- Кучер прокомментировал подписание английского новичка Харриса
- Динамо отреагировало на драку на Олимпийском: Гарантируем всестороннее содействие полиции
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО