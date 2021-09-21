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Для 8-ми игроков Мариуполя матч с Шахтером стал дебютным в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

И это неудивительно

Для 8-ми игроков Мариуполя матч с Шахтером стал дебютным в УПЛ

fcmariupol.com

Новина українською

В 8-м туре УПЛ "Мариуполь" в домашнем матче в Ковалевке уступил "Шахтеру" (0:5).

В этом матче сразу восемь игроков впервые вышли на поле в футболках азовской командыв рамках УПЛ.

Защитники Илья Царюк и Паоло Недес, полузащитники Олег Козишкурт и Никита Махиня вышли в стартовом составе. А Богдан Поталов, Олег Степаненко, Олег Филонов и Данил Савин дебютировали, выходя на замены.

Напомним, что после 8 туров "Мариуполь" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
21.09.2021 в 17:07
Цікаво це ПОЗОРИСЬКО хтось буде повторювати Чи МО... до цього всіх заграє?
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