Поворознюк: Пока Колос был без денег, где он был. Сейчас, наверное, что-то кому-то платит, я не знаю

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк оценил судейство бригады Виталия Романова в матче с "Колосом" (0:2) в 8-м туре УПЛ .

"Вы знаете, наверное, плохо сделали, что судьи стали неприкасаемыми. Не успели зайти в раздевалку, они даже не купались – убежали со стадиона.

Может, это к лучшему, потому что мне бы точно тогда, наверно, дали бы пожизненное отстранение. Вы же знаете, как я к этому отношусь.

Мы, наверно, будем выходить со всем к Лучано Лучи. Таких судей нужно пожизненно отстранять, как и нас, если мы что-то рассказываем. Уважаемый, это же не 20 сантиметров, а больше метра. Значит что ему сделали? Наверное, что-то закрыло глаза, а что – мы можем только догадываться.

За метр – давать "точки" в пользу "Колоса", на 87-й минуте в прошлом матче с ними дали пенальти в нашу сторону – это же не просто так. Все об этом говорят, что пока "Колос" был без денег, где он был. Сейчас, наверное, что-то кому-то платит, я не знаю.

Все не просто так", – сказал Поворознюк.