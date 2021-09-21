Палкин: Хочу пожелать Ринату Ахметову, чтобы Шахтер выиграл Лигу чемпионов

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин поздравил президента клуба Рината Ахметова с 55-летием.

"Хочу пожелать нашему президенту здоровья. Наша команда порой показывает как хорошие результаты, так и не совсем. Поэтому для этого нужно иметь хорошее и крепкое здоровье. Тем более во времена пандемии это самый главный вопрос. Будет здоровье, а остальное мы все вместе сделаем.

Хочется пожелать того, чего у нас нет - трофея Лиги чемпионов. Это наша мечта, к которой мы идем. Естесственно, нужно, чтобы произошло определенное совпадение ситуаций. Например, работа клуба должна быть поставлена и проводиться на очень высоком уровне. Я хочу ему пожелать, чтобы мы как можно быстрее выиграли Лигу чемпионов", - сказал Палкин.