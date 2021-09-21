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Палкин: Хочу пожелать Ринату Ахметову, чтобы Шахтер выиграл Лигу чемпионов

Премьер-лига
(2 голосов)

А игроки, наверное, скинулись на галстук

Палкин: Хочу пожелать Ринату Ахметову, чтобы Шахтер выиграл Лигу чемпионов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поздравил президента клуба Рината Ахметова с 55-летием.

"Хочу пожелать нашему президенту здоровья. Наша команда порой показывает как хорошие результаты, так и не совсем. Поэтому для этого нужно иметь хорошее и крепкое здоровье. Тем более во времена пандемии это самый главный вопрос. Будет здоровье, а остальное мы все вместе сделаем.

Хочется пожелать того, чего у нас нет - трофея Лиги чемпионов. Это наша мечта, к которой мы идем. Естесственно, нужно, чтобы произошло определенное совпадение ситуаций. Например, работа клуба должна быть поставлена и проводиться на очень высоком уровне. Я хочу ему пожелать, чтобы мы как можно быстрее выиграли Лигу чемпионов", - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (11)
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Водитель трамвая (Бухарест)
21.09.2021 в 19:39
Присоединяюсь к пожеланию!
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
21.09.2021 в 19:37
Тупой
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0
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
21.09.2021 в 19:15
Пожелал бы лучше вернуться на даунбас арену.
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0
-1
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SeventyFour (Phoenix)
21.09.2021 в 18:48
Так вже ж виграв. У фіналі Маріуполь розбили 5:0
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
21.09.2021 в 18:35
если выкинет на мороз тебя, пидлабузныка ватного, и возьмет норм директора - то мож каданить и появится шанс)
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0
0
oda1979 (Запорожье)
21.09.2021 в 18:55
Уже шансов нет. Время ушло. Сейчас Шахтер в сравнении с Бавариями, манчестерами и жкх клуб голодранец.
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+1
0
hajo30
21.09.2021 в 18:09
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик про-гнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода про-гнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
21.09.2021 в 18:35
это был я, могу номер карты для благодарочки кинуть
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0
-2
Скажений Заєць (Вінниця)
21.09.2021 в 18:01
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+1
0
Русланбай (Рівне)
21.09.2021 в 17:58
та ренат-вбивця її по два рази на рік на Play Sation виграє.
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+5
-2
aleks68
21.09.2021 в 18:27
не суй своё е....о куда не просят.
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+1
-4


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