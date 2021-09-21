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Рейтинги FIFA 22. Марлос круче Цыганкова, Степаненко лучше Сидорчука, Пятов и Бущан равны
Новая FIFA выходит уже скоро
1 октября выйдет один очередная версия футбольного симулятора от EA Sports - FIFA 22.
Игроки уже получили свои рейтинги, ну а клубы представляют компьютерные навыки своих героев.
Так, представили рейтинги игроков и "
Самый высокий рейтинг у "Шахтера" – в Марлоса (81), у "Динамо" – у Виктора Цыганкова (80).
У Исмаили – 80, у Вербича – 77.
У Мораеса – 78, Соломона, Тете, Буяльского, Шапаренко и Миколенко – по 76.
У опорника Степаненко – 79, у опорника Сидорчука – 75.
У вратарей Пятова и Бущана поровну - по 75.
Впрочем, смотрим, сравниваем и комментируем соответствия с реальными игроками сами.
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