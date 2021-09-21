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Рейтинги FIFA 22. Марлос круче Цыганкова, Степаненко лучше Сидорчука, Пятов и Бущан равны

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Новая FIFA выходит уже скоро

Рейтинги FIFA 22. Марлос круче Цыганкова, Степаненко лучше Сидорчука, Пятов и Бущан равны

Новина українською

1 октября выйдет один очередная версия футбольного симулятора от EA Sports - FIFA 22.

Игроки уже получили свои рейтинги, ну а клубы представляют компьютерные навыки своих героев.

Так, представили рейтинги игроков и "Динамо" с "Шахтером".

Самый высокий рейтинг у "Шахтера" – в Марлоса (81), у "Динамо" – у Виктора Цыганкова (80).

У Исмаили – 80, у Вербича – 77.

У Мораеса – 78, Соломона, Тете, Буяльского, Шапаренко и Миколенко – по 76.

У опорника Степаненко – 79, у опорника Сидорчука – 75.

У вратарей Пятова и Бущана поровну - по 75.

Впрочем, смотрим, сравниваем и комментируем соответствия с реальными игроками сами.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Steelen (Запорожье)
21.09.2021 в 21:19
Капец - как важно !!! Какая важная инфа !! Очень важно.
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Smooth da Hustler (Львів)
21.09.2021 в 20:58
Фифа гуано
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.09.2021 в 20:35
Да видели мы их "рейтинги" в лиге чемпионов...
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uа-football-2021 (Київ)
21.09.2021 в 20:21
Навіть Медведчук не допоміг
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0
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