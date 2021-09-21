Рейтинги FIFA 22. Марлос круче Цыганкова, Степаненко лучше Сидорчука, Пятов и Бущан равны

1 октября выйдет один очередная версия футбольного симулятора от EA Sports - FIFA 22.

Игроки уже получили свои рейтинги, ну а клубы представляют компьютерные навыки своих героев.

Так, представили рейтинги игроков и " Динамо " с " Шахтером ".

Самый высокий рейтинг у "Шахтера" – в Марлоса (81), у "Динамо" – у Виктора Цыганкова (80).

У Исмаили – 80, у Вербича – 77.

У Мораеса – 78, Соломона, Тете, Буяльского, Шапаренко и Миколенко – по 76.

У опорника Степаненко – 79, у опорника Сидорчука – 75.

У вратарей Пятова и Бущана поровну - по 75.

Впрочем, смотрим, сравниваем и комментируем соответствия с реальными игроками сами.