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Ахмедзаде: Если бы был выбор между Динамо и Шахтером, скорее всего, выбрал бы Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Но Палкин пока что форварду Миная не звонил

Ахмедзаде: Если бы был выбор между Динамо и Шахтером, скорее всего, выбрал бы Шахтер

фото - Скріншот YouTube-каналу ФК Минай

Новина українською

20-летний форвард закарпатского "Миная" Рустам Ахмедзаде вспомнил свой гол "Шахтеру" (1:1) и рассказал о своём возможном развитии карьеры.

- Что чувствует футболист, который забивает гол такой команде, как донецкий "Шахтер"?

- Эмоции очень переполняли. Во-первых, давно не забивал. А здесь отличился и плюс ничья с "Шахтером", было очень приятно. У меня не было сильно времени что-то почувствовать, я в ту же ночь уехал в сборную и уже были следующие матчи.

- Палкин после матча не звонил, не приглашал в "Шахтер"?

- (Смеется - прим.). Пока такого предложения не было.

- Какие вообще были предложения из других клубов. И жалеешь ты о чем-то сейчас?

- Таких серьезных предложений не было. В межсезонье были разговоры о некоторых клубы УПЛ, так, как мы думали, что вылетели из Высшей лиги. Но серьезных не было. Я понимал для себя, если мы останемся в УПЛ, то в другие клубы я не хочу идти, кроме: "Шахтера", "Динамо" и "Днепра-1". Остальные мне было не интересно, я лучше останусь в "Минае".

- Кому среди двух грандов УПЛ симпатизируешь больше "Динамо" или "Шахтеру"?

- Трудно сказать - не знаю. Это две топовые команды, которые играют в Лиге Чемпионов, поэтому для меня одинаковы. Если бы был выбор между этими двумя клубами, то скорее всего выбрал бы "Шахтер". Мне кажется, что у них интереснее стиль и подход к футболистам и ко всему.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Минай Рустам Ахмедзаде
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Источник:
fanday

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