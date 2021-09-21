  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кабаев: Из одесситов в нынешнем составе Черноморца сейчас почти никого нет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кабаев: Из одесситов в нынешнем составе Черноморца сейчас почти никого нет

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Форвард Зари подвел итог матча с Черноморцем

Кабаев: Из одесситов в нынешнем составе Черноморца сейчас почти никого нет

zarya-lugansk.com

Новина українською

Форвард "Зари" и воспитанник "Черноморца" Владислав Кабаев рассказал о победе луганчан над одесситами (3:0) в 8-м туре УПЛ.

- Победу над "Черноморцем" можно охарактеризовать как игру за тренера?

- Конечно! Мы и за тренера играли, и за эмблему "Зари", и за свою фамилию. Понятное дело, эта победа стала поддержкой для Виктора Скрипника, да и для нашего президента Евгения Геллера, который в свою очередь также поддержал нас.

- Из cоцсетей стало известно, что президент клуба выходил на связь с командой посредством видеоконференции.

- Да. Вскоре после игры с "Буде Глимт" Евгений Борисович поддержал команду. С его стороны не было никакого негатива. Слова президента были такими: мол, пора уже собраться и играть за эмблему на груди. Он сказал, что в нас верит и уверен, что все у "Зари" получится.

- После забитого уже на 2-й минуте мяча вы подбежали к Виктору Скрипнику. Что-то успели сказать друг другу?

- Нет. Да и ничего не нужно было говорить. Дело в том, что я долго не мог забить, и тренер на протяжении всего этого времени меня поддерживал. А перед игрой с "Черноморцем" заметил: часто бывает, что игрок забивает своим бывшим командам. Он сказал: "Надеюсь, в этой игре ты забьешь". Так и случилось. Поэтому после взятия ворот я первым делом и побежал к тренеру.

- Ваш гол стал следствием наигранной комбинации или же экспромтом?

- Мы ведь давно играем в одной команде, и каждый из ребят знает, кто и где в той или другой ситуации должен оказываться. В эпизоде с забитым мячом все хорошо сработали: и Влад Кочергин, и Артем Громов, и увидевший меня и пропустивший мяч под удар Саня Гладкий. Все это наигрывается, а не просто так происходит.

- "Черноморец" вас чем-то удивил?

- Да ничем особенным не удивил. Из одесситов в составе нынешнего "Черноморца" сейчас почти никого и нет. В команде играют преимущественно молодые ребята, подавляющее большинство из которых прошли хорошую динамовскую школу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) Владислав Кабаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...