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Кабаев: Из одесситов в нынешнем составе Черноморца сейчас почти никого нет
Форвард Зари подвел итог матча с Черноморцем
zarya-lugansk.com
Форвард "Зари" и воспитанник "Черноморца" Владислав Кабаев рассказал о победе
- Победу над "Черноморцем" можно охарактеризовать как игру за тренера?
- Конечно! Мы и за тренера играли, и за эмблему "Зари", и за свою фамилию. Понятное дело, эта победа стала поддержкой для Виктора Скрипника, да и для нашего президента Евгения Геллера, который в свою очередь также поддержал нас.
- Из cоцсетей стало известно, что президент клуба выходил на связь с командой посредством видеоконференции.
- Да. Вскоре после игры с "Буде Глимт" Евгений Борисович поддержал команду. С его стороны не было никакого негатива. Слова президента были такими: мол, пора уже собраться и играть за эмблему на груди. Он сказал, что в нас верит и уверен, что все у "Зари" получится.
- После забитого уже на 2-й минуте мяча вы подбежали к Виктору Скрипнику. Что-то успели сказать друг другу?
- Нет. Да и ничего не нужно было говорить. Дело в том, что я долго не мог забить, и тренер на протяжении всего этого времени меня поддерживал. А перед игрой с "Черноморцем" заметил: часто бывает, что игрок забивает своим бывшим командам. Он сказал: "Надеюсь, в этой игре ты забьешь". Так и случилось. Поэтому после взятия ворот я первым делом и побежал к тренеру.
- Ваш гол стал следствием наигранной комбинации или же экспромтом?
- Мы ведь давно играем в одной команде, и каждый из ребят знает, кто и где в той или другой ситуации должен оказываться. В эпизоде с забитым мячом все хорошо сработали: и Влад Кочергин, и Артем Громов, и увидевший меня и пропустивший мяч под удар Саня Гладкий. Все это наигрывается, а не просто так происходит.
- "Черноморец" вас чем-то удивил?
- Да ничем особенным не удивил. Из одесситов в составе нынешнего "Черноморца" сейчас почти никого и нет. В команде играют преимущественно молодые ребята, подавляющее большинство из которых прошли хорошую динамовскую школу.
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