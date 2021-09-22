Пятов: Надеюсь, Ахметов пересмотрит свое решение и начнет посещать матчи Шахтера

Голкипер " Шахтера " Андрей Пятов поздравил президента клуба Рината Ахметова с 55-летием.

"Это человек, без которого не было бы всего этого. В той ситуации, в которой мы оказались, он не опустил рук, не развернулся, а, наоборот, усилил, подставил плечо, показал, что ему все так же интересен футбол, что он живет этим.

Клуб держит ту же марку, тот же уровень – это много стоит. Что можно пожелать? Только еще больше азарта нашему президенту.

И, конечно же, мы все соскучились, давно не виделись. Надеюсь, может быть, он пересмотрит свое решение и начнет посещать матчи. Все-таки, когда президент с нами вместе, рядом, мы чувствуем еще больший стимул, добавляется сил", - сказал Пятов.