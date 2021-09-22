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Севидов: Умение Луческу подводить команду к решающим матчам играет ключевую роль

Премьер-лига
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Украинский тренер оценил старт киевлян в новом сезоне

Севидов: Умение Луческу подводить команду к решающим матчам играет ключевую роль

фото - Марія Шейк

Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов для Youtube-канала UA-Футбол поделился своим мнением о старте киевского "Динамо" в новом сезоне.

"У "Динамо" на старте не очень самые яркие игры, они выигрывали, но не очень ярко. Футболисты двигались очень тяжело. Но с каждым туром они прибавляли, становились легче. После 4-5 туров появились "легкие ноги" и мы увидели то киевское "Динамо", которое уже давно не видели.

Молодые футболисты набрались опыта, особенно молодые центральные защитники. Мы сейчас не будем говорить и углубляться в травмы, так как их очень много.

Мне кажется, что именно умение Мирчи Луческу подводить команду к решающим играм играет сейчас ключевую роль. Уже к старту чемпионата было известно когда будет Суперкубок и старт Лиги чемпионов. Сейчас киевское "Динамо" не на пике своей формы, но они отчаянно туда идут. Отчаянно лезут и зубами и когтями, чем угодно цепляются за ту игру, которую от них хотят видеть.

На мой взгляд, они идут, может быть не так быстро, как хотелось, но очень уверенно. В такой группе, как киевское "Динамо" тяжело что-либо спрогнозировать в Лиге чемпионов. Но то, что они крови попьют у любой команды это 100 процентов", - сказал Севидов.

Отметим, что уже сегодня, 22 сентября в битве за Суперкубок "Динамо" сыграет с "Шахтером". Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:00.

Читайте такжеШахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Украины на 22.09.2021

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В статье: Александр Севидов Динамо (Киев)
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Источник:
UA-Футбол

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.09.2021 в 14:40
Чим більше таких бравурних прогнозів тим гірше може бути на виході.
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