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Севидов: Умение Луческу подводить команду к решающим матчам играет ключевую роль
Украинский тренер оценил старт киевлян в новом сезоне
фото - Марія Шейк
Известный украинский тренер Александр Севидов для Youtube-канала UA-Футбол поделился своим мнением о старте киевского "Динамо" в новом сезоне.
"У "Динамо" на старте не очень самые яркие игры, они выигрывали, но не очень ярко. Футболисты двигались очень тяжело. Но с каждым туром они прибавляли, становились легче. После 4-5 туров появились "легкие ноги" и мы увидели то киевское "Динамо", которое уже давно не видели.
Молодые футболисты набрались опыта, особенно молодые центральные защитники. Мы сейчас не будем говорить и углубляться в травмы, так как их очень много.
Мне кажется, что именно умение Мирчи Луческу подводить команду к решающим играм играет сейчас ключевую роль. Уже к старту чемпионата было известно когда будет Суперкубок и старт Лиги чемпионов. Сейчас киевское "Динамо" не на пике своей формы, но они отчаянно туда идут. Отчаянно лезут и зубами и когтями, чем угодно цепляются за ту игру, которую от них хотят видеть.
На мой взгляд, они идут, может быть не так быстро, как хотелось, но очень уверенно. В такой группе, как киевское "Динамо" тяжело что-либо спрогнозировать в Лиге чемпионов. Но то, что они крови попьют у любой команды это 100 процентов", - сказал Севидов.
Отметим, что уже сегодня, 22 сентября в битве за Суперкубок "Динамо" сыграет с "Шахтером". Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:00.
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