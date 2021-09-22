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Суркис: У меня прекрасные отношения с Ахметовым. Поссоримся за одну минуту, помиримся за одну секунду
Футбол - футболом, а дружба - дружбой
Президент киевского "
"У меня прекрасные отношения с Ринатом Леонидовичем. Помню его тост на своем 60-летии, в котором он сказал, что мы можем поругаться за одну минуту, а потом помириться за одну секунду. Так оно и есть.
Наши скандалы происходят только из-за того, что наши футболисты хорошо или плохо играют, судья на поле свистнул так или не так. Но ни я, ни он на поле не свистим. Ни я, ни он не придумываем ВАР. Поэтому чем старше мы становимся, тем становимся мудрее", — сказал Суркис.
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