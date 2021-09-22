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Шахтер открыл фан-шоп на НСК Олимпийский
Экспансия продолжается
shakhtar.com
Донецкий "
В магазине продают традиционную футбольную атрибутику "горняков".
Отметим, что "Динамо" в августе открыло новый фан-шоп напротив стадиона имени Лобановского. Также у киевского клуба есть магазин на НСК "Олимпийский".
Напомним, что матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо" начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (8)
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Водитель трамвая (Бухарест)
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aleks68
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Соколов (Никополь)
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