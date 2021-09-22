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Шахтер открыл фан-шоп на НСК Олимпийский

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Экспансия продолжается

Шахтер открыл фан-шоп на НСК Олимпийский

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" открыл в Киеве клубный фан-шоп, который расположен на НСК "Олимпийский".

В магазине продают традиционную футбольную атрибутику "горняков".

Отметим, что "Динамо" в августе открыло новый фан-шоп напротив стадиона имени Лобановского. Также у киевского клуба есть магазин на НСК "Олимпийский".

Шахтер открыл фан-шоп на НСК Олимпийский - изображение 1

Напомним, что матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо" начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (8)
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Водитель трамвая (Бухарест)
22.09.2021 в 22:14
Большущее спасибо от имени всех адекватных киевлян!
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0
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ProstoFAN (Донецк)
22.09.2021 в 22:04
Нормально.
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+1
-1
аr_UPL (Киев)
22.09.2021 в 21:47
Суркісня в долі, нема чому дивуватись, звичайнісінький бізнес
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+1
-2
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Динамiт (Василькiв)
22.09.2021 в 21:50
А ти соси і далі !
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0
-1
aleks68
22.09.2021 в 22:12
ты сосёшь с рождения и что дальше?
+1
-1
Соколов (Никополь)
22.09.2021 в 21:34
Вообще берега попутали ...в Мариуполе открывайте. А тут сидеть тихо чтоб вас и не было слышно
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+2
-4
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Динамiт (Василькiв)
22.09.2021 в 21:49
А під ніком Водітель трамвая, ти гомік олесін топиш за Шахтар ! Всі вже знають хто ти гомік -- ZNAK_VOPROSA , Счетчик шансов, ТолькоДнепр (Днепр),Соколов(Никопль) и еще десяток ников...
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0
-1
aleks68
22.09.2021 в 22:13
не ной псина дырявая.сиди тихо в своём никополе и помалкивай
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+1
-1


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