Шахтер открыл фан-шоп на НСК Олимпийский

Донецкий " Шахтер " открыл в Киеве клубный фан-шоп, который расположен на НСК "Олимпийский".

В магазине продают традиционную футбольную атрибутику "горняков".

Отметим, что "Динамо" в августе открыло новый фан-шоп напротив стадиона имени Лобановского. Также у киевского клуба есть магазин на НСК "Олимпийский".

Напомним, что матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо" начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.