Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов не рассчитывает на Эсеолу. Форвард переведен в дубль
Карьера нападающего в Ворскле не сложилась
Фото: instagram.com/derin691
Летний новичок "
По информации Meta-ratings, нападающий переведен в дубль. С ним индивидуально занимается тренер по физической подготовке.
Отмечается, что главный тренер "Ворсклы" Юрий Mаксимов уже на него не рассчитывает.
По имеющейся информации, скорее всего, во время зимнего трансферного "окна" полтавский клуб будет подыскивать новую команду для форварду.
Напомним, что в нынешнем сезоне Эсеола сыграл за "Ворсклу" в чемпионате УПЛ 23 минуты, выходя на замену в календарных поединках с "Зарей" и "Вересом". Его контракт с полтавчанами рассчитан до конца июня 2023 года.
Популярное сейчас
- Степаненко, Шапаренко, Супряга и Сирота. Стартовые составы команд на Суперкубок
- Апсет дня. Второлиговый ЛНЗ выбивает Ингулец из кубка Украины
- Рябоконь: От этого арбитра я никогда ничего хорошего не ждал
- Болельщица: Ультрас Динамо - шакалы и беда клуба. У моего мужа перелом руки со смещением
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО