Максимов не рассчитывает на Эсеолу. Форвард переведен в дубль

Летний новичок " Ворсклы " Адеринсола Эсеола не тренируется с основным составом команды.

По информации Meta-ratings, нападающий переведен в дубль. С ним индивидуально занимается тренер по физической подготовке.

Отмечается, что главный тренер "Ворсклы" Юрий Mаксимов уже на него не рассчитывает.

По имеющейся информации, скорее всего, во время зимнего трансферного "окна" полтавский клуб будет подыскивать новую команду для форварду.

Напомним, что в нынешнем сезоне Эсеола сыграл за "Ворсклу" в чемпионате УПЛ 23 минуты, выходя на замену в календарных поединках с "Зарей" и "Вересом". Его контракт с полтавчанами рассчитан до конца июня 2023 года.