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Булеца: В Заре коллектив лучше, чем в Днепре-1
Это тоже имеет значение
Хавбек "
- Что отличает "Зарю" от "Днепра-1"?
– "Заря" более игровая команда, с позиции силы действует. И коллектив лучше в "Заре".
- В каком виде спорта еще могли бы себя проявить?
– Я умею все понемногу. Возможно, в волейболе или баскетболе.
- На каком последнем ивенте побывали?
– У меня особо и времени нет. В качестве болельщика я кайфанул от последней игры "Заря" – "Динамо", где я не играл.
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