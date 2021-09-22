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Булеца: В Заре коллектив лучше, чем в Днепре-1

Премьер-лига
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Булеца: В Заре коллектив лучше, чем в Днепре-1

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Хавбек "Зари" Сергей Булеца рассказал, чем луганская команда отличается от "Днепра-1", где он играл в прошлом сезоне.

- Что отличает "Зарю" от "Днепра-1"?

– "Заря" более игровая команда, с позиции силы действует. И коллектив лучше в "Заре".

- В каком виде спорта еще могли бы себя проявить?

– Я умею все понемногу. Возможно, в волейболе или баскетболе.

- На каком последнем ивенте побывали?

– У меня особо и времени нет. В качестве болельщика я кайфанул от последней игры "Заря" – "Динамо", где я не играл.

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1 Сергей Булеца
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Источник:
fanday

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