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3 ассиста Мариуполю. Конопля вошел в команду недели FIFA 22
Защитник Шахтера провел топовый матч против Мариуполя
Фото: ФК Шахтер Донецк
Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 22.
Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
В число лучших 23 игроков вошел и украинский хавбек "
It's here ???? #TOTW 1, representing some of the top performers from the week that was in football, is available in #FIFA22 pic.twitter.com/0qU8XUqc69— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 22, 2021
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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
22.09.2021 в 22:39
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