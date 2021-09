3 ассиста Мариуполю. Конопля вошел в команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 22.

Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число лучших 23 игроков вошел и украинский хавбек " Шахтера " Ефим Конопля (рейтинг - 75), который сделал 3 ассиста в матче против "Мариуполя" (5:0).

It's here ???? #TOTW 1, representing some of the top performers from the week that was in football, is available in #FIFA22 pic.twitter.com/0qU8XUqc69