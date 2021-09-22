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3 ассиста Мариуполю. Конопля вошел в команду недели FIFA 22

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник Шахтера провел топовый матч против Мариуполя

3 ассиста Мариуполю. Конопля вошел в команду недели FIFA 22

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 22.

Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число лучших 23 игроков вошел и украинский хавбек "Шахтера" Ефим Конопля (рейтинг - 75), который сделал 3 ассиста в матче против "Мариуполя" (5:0).

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В статье: Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
22.09.2021 в 22:39
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