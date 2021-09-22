3 ассиста Мариуполю. Конопля вошел в команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 22.

Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число лучших 23 игроков вошел и украинский хавбек " Шахтера " Ефим Конопля (рейтинг - 75), который сделал 3 ассиста в матче против "Мариуполя" (5:0).