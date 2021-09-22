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Голкипер Александрии: Согласен с Леоненко - в матче с Динамо нас убили

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Возвращаясь к скандальному пенальти

Голкипер Александрии: Согласен с Леоненко - в матче с Динамо нас убили

fco.com.ua

Новина українською

Вратарь "Александрии" Олег Билык поделился мнением о матче с "Динамо" (0:1) в рамках 8-го тура УПЛ.

Напомним, что Виктор Цыганков забил решающий гол с пенальти, назначенного в компенсированное ко второму тайму время.

"Мои слова, что такие пенальти ставить нельзя? Сейчас тоже так думаю. Потому что это не стопроцентный пенальти, по моему мнению. Такие моменты случаются во время каждого углового. Уверен, если бы это было не "Динамо", а какая-то другая команда, то пенальти бы не дали.

Леоненко сказал, что нас убили? Правильно сказал. Потому что после середины второго тайма судья начал подсвистывать "Динамо", это мое личное мнение. Я соглашаюсь с Леоненко", - сказал Билык.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Олег Билык Культурал Леонеза
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Комментарии (2)
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emart57 (Киев)
22.09.2021 в 23:28
Смешно
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0
-1
Vovan_Mh (Харьков)
22.09.2021 в 23:20
Ой, я вас умоляю! То вы ещё с нашим Металлистом не играли! Там, по мнению киевлян, в каждом матче судья гвалтует соперника! Уже половина первой лиги к психологу ходят, снимать последствия изнасилования!)))
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