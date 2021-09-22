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Голкипер Александрии: Согласен с Леоненко - в матче с Динамо нас убили
Возвращаясь к скандальному пенальти
fco.com.ua
Вратарь "
Напомним, что Виктор Цыганков забил решающий гол с пенальти, назначенного в компенсированное ко второму тайму время.
"Мои слова, что такие пенальти ставить нельзя? Сейчас тоже так думаю. Потому что это не стопроцентный пенальти, по моему мнению. Такие моменты случаются во время каждого углового. Уверен, если бы это было не "Динамо", а какая-то другая команда, то пенальти бы не дали.
Леоненко сказал, что нас убили? Правильно сказал. Потому что после середины второго тайма судья начал подсвистывать "Динамо", это мое личное мнение. Я соглашаюсь с Леоненко", - сказал Билык.
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