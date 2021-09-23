Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо

еред матчем за Суперкубок команды делали вид, что игра важна, но не настолько, как следующие в чемпионате и Лиге Чемпионов. Но это же Классическое! "Динамо" и "Шахтер" увлеклись и в итоге подарили зрителям яркое зрелище, в котором уверенную победу праздновали горняки. Лучшие кадры из этой битвы зафиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько

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