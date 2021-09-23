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Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо

Премьер-лига
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Горняки празднуют завоевание трофея

Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

еред матчем за Суперкубок команды делали вид, что игра важна, но не настолько, как следующие в чемпионате и Лиге Чемпионов. Но это же Классическое! "Динамо" и "Шахтер" увлеклись и в итоге подарили зрителям яркое зрелище, в котором уверенную победу праздновали горняки. Лучшие кадры из этой битвы зафиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько

Фотогалерея

Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 1Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 2Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 3Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 4Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 5Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 6Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 7Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 8Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 9Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 10Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 11Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 12Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 13Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 14Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 15Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 16Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 17Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 18Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 19Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 20Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 21Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 22Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 23Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 24Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 25Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 26Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 27Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 28Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 29Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 30Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 31Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 32Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 33Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 34Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 35Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 36Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 37Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 38Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 39Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 40Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 41Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 42Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 43Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 44Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 45Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 46Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 47Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 48Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 49Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 50Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 51Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 52Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 53Значительно принципиальнее, чем ожидалось. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо - фото 54

Читайте такжеБитва за Суперкубок. Шахтер - Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча

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В статье: Суперкубок Украины Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) фото
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.09.2021 в 09:26
Прикольно
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