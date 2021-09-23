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Мариуполь объявил о подписании двух легионеров

Премьер-лига
(1 голосов)

Сроки соглашений рассчитаны  до конца сезона

Мариуполь объявил о подписании двух легионеров

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

"Мариуполь" объявил о подписании двух легионеров. Ряды "авовцев" пополнили хорватский защитник Петар Босанчич и полузащитник сборной Македонии Стефан Спировски.

Сроки соглашений рассчитаны до конца сезона.

Отметим, что Петар стал первым игроком из Хорватии в истории мариупольского клуба.

25-летний Босанчич последние сезоны выступал за хорватскую "Истру". На счету футболиста 24 матча. Также в активе игрока есть 3 матча (1 гол) за молодежную сборную Хорватии.

31-летний Спировски играл на Кипре за "АЕК". В прошлом сезоне в составе кипрского клуба хавбек провел 31 поединок, где забил один гол и выполнил один ассист. В активе новичка 41 матч (1 гол) за сборную Северной Македонии.

Напомним, ранее главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич заявлял о желании подписать новых футболистов.

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В статье: ФК Мариуполь Петар Босанчич Стефан Спировски
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (4)
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
23.09.2021 в 11:26
Головне, що після гри з кротами підписали. Новачки не шарять ситуації. Ще би гол своїм кураторам забили)
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0
-2
alexfc (Киев)
23.09.2021 в 11:14
Наших дают только в аренду. А здесь контракт)
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
23.09.2021 в 11:02
лижбы когото взять они тебе надо --у нас наших ребят полно 1-2 лигах
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0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2021 в 10:55
отакои
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0
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