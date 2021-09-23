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Мариуполь объявил о подписании двух легионеров
Сроки соглашений рассчитаны до конца сезона
Фото: ФК Мариуполь
"Мариуполь" объявил о подписании двух легионеров. Ряды "авовцев" пополнили хорватский защитник Петар Босанчич и полузащитник сборной Македонии Стефан Спировски.
Сроки соглашений рассчитаны до конца сезона.
Отметим, что Петар стал первым игроком из Хорватии в истории мариупольского клуба.
25-летний Босанчич последние сезоны выступал за хорватскую "Истру". На счету футболиста 24 матча. Также в активе игрока есть 3 матча (1 гол) за молодежную сборную Хорватии.
31-летний Спировски играл на Кипре за "АЕК". В прошлом сезоне в составе кипрского клуба хавбек провел 31 поединок, где забил один гол и выполнил один ассист. В активе новичка 41 матч (1 гол) за сборную Северной Македонии.
Напомним, ранее главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич заявлял о желании подписать новых футболистов.
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