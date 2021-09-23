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Де Дзерби прокомментировал ситуацию с контрактом Марлоса
Также он упомянул и Тараса Степаненко
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал ситуацию с продлением контрактов Марлоса и Тараса Степаненко.
"Я хочу, чтобы Марлос продлил контракт, и думаю, что клуб тоже хочет. Как, например, и Степаненко. Для нас это сильные и важные футболисты", - цитирует слова Де Дзерби пресс-служба "горняков".
Контракт Марлоса заканчивается в декабре этого года. Ранее футболист намекнул, что в ближайшее время может покинуть команду.
Соглашение Степаненко истекает следующем летом. В текущем сезоне Тарас сыграл 13 матчей за "Шахтер". На счету футболиста один гол и один ассист во всех турнирах.
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