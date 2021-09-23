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Де Дзерби прокомментировал ситуацию с контрактом Марлоса

Премьер-лига
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(1 голосов)

Также он упомянул и Тараса Степаненко

Де Дзерби прокомментировал ситуацию с контрактом Марлоса

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал ситуацию с продлением контрактов Марлоса и Тараса Степаненко.

"Я хочу, чтобы Марлос продлил контракт, и думаю, что клуб тоже хочет. Как, например, и Степаненко. Для нас это сильные и важные футболисты", - цитирует слова Де Дзерби пресс-служба "горняков".

Контракт Марлоса заканчивается в декабре этого года. Ранее футболист намекнул, что в ближайшее время может покинуть команду.

Соглашение Степаненко истекает следующем летом. В текущем сезоне Тарас сыграл 13 матчей за "Шахтер". На счету футболиста один гол и один ассист во всех турнирах.

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В статье: Тарас Степаненко Марлос Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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ProstoFAN (Донецк)
23.09.2021 в 12:19
С Марлосом расставаться рано. Может физуха уже не та, но опыт и мастерство пригодятся.
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Acsakal (Kharkov)
23.09.2021 в 12:07
"Також він вказав про Тараса Степаненка" Це якою мовою?
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Водитель трамвая (Бухарест)
23.09.2021 в 12:22
Гуглотранслейтерной. Хочешь человеческой - выбери русский язык.
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0
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Американец 2000
23.09.2021 в 12:00
Ну это самые сильные и стабильные игроки в команде ! Они очень нужны пока молодые не окрепнут !!!
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