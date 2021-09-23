Колос - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ

Недавние участники еврокубков, "Колос" и "Ворскла", будут открывать программу девятого тура УПЛ. Подходят к очной встречи команды в разном состоянии. Ковалевцы тяжело начали сезон, что привело к отставке Руслана Костышина, место которого занял его помощник, Сергей Кузнецов. Неделю назад коуч добыл свою первую победу у руля команды, однако, чтобы вернуться на былые позиции, нужно продолжать успешные результаты.

У "Ворсклы" дела идут не совсем стабильно. Команда занимает пятое место в таблице, чередуя классные матчи с провалами. Неделю назад, к примеру, полтавчане на классе разобрались с "Минаем", однако за тур до этого упустили преимущество в два мяча над "Десной". Под рукой у Максимова есть все ресурсы, дабы бороться за бронзу, однако без стабильных результатов, достичь цели будет непросто.

Смотрите матч девятого тура УПЛ в пятницу, 24-го сентября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Колос" - "Ворскла" будет доступна на платформе Oll.tv.